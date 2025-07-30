Коли після складного дня хочеться побути вдома, а серіали занадто затягують, радимо переглянути нові фільми, якими цього місяця нас потішили стримінгові платформи.

Зокрема на Netflix вийшло одразу кілька фільмів, які захоплюють з перших хвилин. В одному з них зіграла легендарна Шарліз Терон, пише Кіно 24.

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"Стара гвардія 2"

Головну героїню цієї стрічки – Енді – зіграла Шарліз Терон. Енді втрачає безсмертя й прагне жити звичним життям, однак їй знову доводиться повернутися до роботи. Разом з командою вона вступає в бій з безсмертними, які загрожують світу.

"Стара гвардія 2": дивіться онлайн трейлер фільму

"Цегла"

Якщо ви любите фільми, які лоскочуть нерви, то ця стрічка точно для вас. Будинок Тіма та Олівії несподівано оточує цегляна стіна. Тепер, щоб врятувати свої життя та знайти вихід, їм доводиться працювати в команді з недовірливими сусідами.

"Цегла": дивіться онлайн трейлер фільму

Раніше ми розповідали про 10 найпопулярніших серіалів на Netflix, які зараз найчастіше дивляться українці. Серед них є й новий детективний серіал, який вам точно сподобається.

"Щасливчик Гілмор 2"

Перша частина цієї комедії з Адамом Сендлером у головній ролі вийшла на екрани у 1996. У продовженні стрічки актор знову з'являється в ролі хокеїста-невдахи, який стає зіркою гольфу. Його повернення до спорту зараз має одну мету – заробити гроші на навчання доньки у балетній школі.

"Щасливчик Гілмор 2": дивіться онлайн трейлер фільму