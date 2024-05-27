Заполонив соцмережі: Даша Квіткова порекомендувала романтичний серіал на вечір

Блогерка Даша Квіткова поділилася з фанами рекомендацією серіалу. Це цікава німецька новинка, що вийшла на екрани цього місяця.

Якщо ви у пошуках нового цікавого серіалу, можна скористатися рекомендацією від української блогерки. Інфлюенсерка Даша Квіткова поділилася знахідкою, яка може припасти до смаку будь-якому кіноману.

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Даша Квіткова порадила підписникам переглянути новий німецький серіал "Макстон-Холл — світ між нами". У ньому всього 6 серій, тож подужати цю кінокартину можна за вихідні чи навіть за один вечір. У головних ролях – Гаррієт Гербіг-Маттен і Даміан Гардунг.

Про що розповідає серіал

Мінісеріал вийшов на Prime Video 9 травня. Він заснований на серії книжок німецької письменниці Мони Кастен.

У центрі сюжету Рубі Белл – дівчина, що походить з доволі скромної сім'ї та ніколи не контактувала з розкішшю.

Дівчина вступає до елітного коледжу "Макстон Холл" та отримує там стипендію. Рубі починають оточувати багатії, однак вона відкидає їх та продовжує боротися за свою головну мрію – вступ до Оксфордського університету.

Перешкодою для студентки стає скандал: вона дізнається таємницю про сім'ю свого однокласника Джеймса Бофорта. Зарозумілий юнак намагається купити мовчання Рубі, але між ними спалахують почуття.

"Макстон-Холл – світ між нами": дивіться трейлер онлайн

Серіал знімали у Лондоні, Оксфорді й Берліні. Його продовжено на другий сезон.