Що покажуть у 4 сезоні "Кріпосної": актори серіалу опублікували гостроцікавий тизер
Джерело:ютуб СТБ
Третій сезон "Кріпосної" закінчився, однак на шанувальників чекає продовження! У новому четвертому сезоні нам покажуть історії життя дітей головних героїв попередніх частин. Прем’єра серіалу запланована на осінь 2022 року.
З ролика стає зрозуміло, що нам справді розкажуть нову історію про спадкоємців головних пар серіалу. За сюжетом, події відбуватимуться через 23 роки від початку подій першого сезону.
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4 сезон легендарної мелодрами покаже продовження подій навколо вже добре відомих прізвищ: Жадан, Яблоневський, Червінські, Косачі, Дорошенка та інші. Сюжетні лінії, повний акторський склад та таємниці майбутньої прем'єри творці проєкту поки не розкривають,
– йдеться в описі під відео.
Серед акторів ми побачимо Тараса Цимбалюка, Станіслава Боклана та Сергія Стрельникова.
"Кріпосна" 4 сезон: дивіться тизер до серіалу
Що відомо про серіал "Кріпосна"
Прем’єра костюмованої драми відбулася у 2019 році на СТБ. Через пів року його продовжили на другий, а згодом й на третій сезони (2021 рік). Сьогодні відомо, що четверта частина вийде у 2022 році. Серіал транслювали у понад 10 країнах світу.