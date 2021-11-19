Що покажуть у 4 сезоні "Кріпосної": актори серіалу опублікували гостроцікавий тизер

Третій сезон "Кріпосної" закінчився, однак на шанувальників чекає продовження! У новому четвертому сезоні нам покажуть історії життя дітей головних героїв попередніх частин. Прем’єра серіалу запланована на осінь 2022 року.

З ролика стає зрозуміло, що нам справді розкажуть нову історію про спадкоємців головних пар серіалу. За сюжетом, події відбуватимуться через 23 роки від початку подій першого сезону.

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4 сезон легендарної мелодрами покаже продовження подій навколо вже добре відомих прізвищ: Жадан, Яблоневський, Червінські, Косачі, Дорошенка та інші. Сюжетні лінії, повний акторський склад та таємниці майбутньої прем'єри творці проєкту поки не розкривають,

– йдеться в описі під відео.

Серед акторів ми побачимо Тараса Цимбалюка, Станіслава Боклана та Сергія Стрельникова.

"Кріпосна" 4 сезон: дивіться тизер до серіалу