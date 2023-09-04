З Мег Раян і Девідом Духовни: у мережі з'явився трейлер фільму "Що стається пізніше"

Улюблениця романтичних фільмів Мег Раян повертається на екрани разом з голлівудським актором українського походження Девідом Духовни. Вони разом зіграють у стрічці "Що стається пізніше".

Фільм "Що стається пізніше" має елементи романтики та драми, і сподобається аудиторії, яка цінує історії про стосунки та переживання. Сюжет розгортається навколо колишніх закоханих, які знову зустрічаються через надзвичайні обставини, передає 24 Канал.

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Що відомо про фільм "Що стається пізніше"

Сценарій до фільму написав Кірк Лінн, він ґрунтується на п'єсі Стівена Дітца "Зірка, що падає". Стрічка "Що стається пізніше" стартує в кінотеатрах 13 жовтня.

У фільмі Мег Раян виконує роль Вілли, а Девід Духовни втілює образ Білла. Ці колишні закохані знову знаходять одне одного в житті у зв'язку з тим, що їхні рейси були відкладені через сніжну бурю.

"Через довгий час Вілла, схильна до магічного мислення, та Білл, котрий скрізь вбачає катастрофи, так само приваблюють – і дратують – один одного, як і десятиліття тому. Але коли вони розгадують загадку свого спільного минулого та порівнюють своє життя з колись спільними мріями, вони починають замислюватися, чи їхнє возз'єднання – звичайний збіг, або щось більш чарівне", – йдеться в синопсисі до фільму.

"Що стається пізніше": дивіться трейлер до фільму

Мег Раян в інтерв'ю Entertainment Weekly заявила, що фільм буде схожий на кінематограф 1940-х років: "З точки зору жартів, ритму речей та багато чого з тієї епохи кіновиробництва".