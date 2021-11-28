Що треба знати про майбутній український трилер "Хрущі": цікаві факти від авторів проєкту

"Хрущі" – це майбутній український трилер, дія якого розгортатиметься наприкінці 1950-х у радянській Україні. Продюсерами картини стали Віталій Бардецький і Пилип Іллєнко.

"Хрущі" – це продюсерський проєкт сценариста Віталія Бардецького ("Вусатий Фанк") і ексочільника Держкіно та продюсера Пилипа Іллєнка ("Молитва за гетьмана Мазепу. Нова версія", "Будинок "Слово". Нескінчений роман"). Наразі проєкт перебуває на початковій стадії виробництва, а його розвиток підтримав Український культурний фонд. Про це нам повідомила пресслужба фільму.

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Цікаві факти про український трилер "Хрущі"

Події "Хрущів" відбуватимуться за хрущовської відлиги. Генеральний секретар ЦК КПРС Микита Хрущов ініціює реформу радянського сільського господарства, яке має на меті наздогнати й перегнати США за виробітком сільгосппродукції, особливо – кукурудзи. Щоб досягти цієї мети, використовуються всі засоби. Зокрема, будуються секретні лабораторії. В одну з таких у віддаленому селі вирушає амбітний столичний агроном. Там він знаходить кохання та стає до нерівного бою з жуками-мутантами.

Фільм буде створено на перетині жанрів. Це інсектофобна сільськогосподарська виробнича мелодрама з елементами трилера, комедії й альтернативної історії. Ми стилізуємо картинку під український "виробничий" кінематограф 1950 – 1960-х, а також американську sci-fi продукцію того ж періоду,

– коментує продюсер Пилип Іллєнко.

Над сценарієм працювали музичний журналіст Віталій Бардецький та письменник і журналіст Юрій Нікітінський. Також на стадії розвитку до команди проєкту долучилися консультант з науки – кандидат біологічних наук, науковий співробітник Інституту фізіології НАН України Олексій Болдирєв і артдиректор проєкту – дизайнер і музикант Євген Таран.

За словами Віталія Бардецького, ідея "Хрущів" виникла спонтанно декілька років тому, коли він з дружиною поверталися на авто додому.

То був пізній травень, раптом поодинокі хрущі почали битись об лобове скло. Далі вони почали падати десятками. Я зрозумів, що у дружини фобія на хрущів, а фобії – це те, що треба для доброго трилера. Так і почав складатися пазл сюжету,

– поділився сценарист.



Віталій Бардецький / Фото пресслужби фільму