Від блискучої кар'єри до важкої хвороби: біографія легендарного "Міцного горішка" Брюса Вілліса

Брюс Вілліс – популярний американський актор, якого точно усі знають як зірку топових бойовиків. Однак його блискучу кар'єру зруйнувала важка хвороба.

Як зазначають іноземні ЗМІ, сьогодні стан Вілліса стрімко погіршується. Актор не може говорити, читати та навіть пересуватись без сторонньої допомоги. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо біографію легендарного "Міцного горішка".

Дивіться також Історія, яка закохає у себе глядачів: в Україні стартували зйомки комедії із топовими акторами

Що відомо про життєвий шлях Брюса Вілліса?

Брюс Вілліс народився в Німеччині в родині американського солдата та німкені. Ніхто з його родини не мав творчої професії. Батько працював зварювальником, а мати – у банку.

Вілліс з дитинства був дуже активним юнаком і вже тоді проявилось його бажання до творчої професії. Саме сцена допомогла йому позбутися заїкання та проявлятись по-справжньому. З цього моменту він почав поєднувати своє навчання з участю в драматичних гуртках, постановках.

Брюс вступив в університет, але зовсім скоро його покинув і почав працювати барменом. Саме там він випадково зустрівся з режисером, який шукав актора на епізодичну роль. З цього розпочалась кар'єра майбутньої зірки бойовиків.

Як складалась кар'єра Брюса Вілліса?

У кар'єрі Брюса Вілліса траплялися і спади, і стрімкі злети. Однак на самому початку творчого шляху йому довелося добряче постаратися для того, аби добитись успіху. Зокрема, він грав в маловідомих театрах, виконував епізодичні ролі до моменту, поки його не запросили зніматися в телесеріалі "Детективне агентство "Місячне сяйво"".

Після цього Вілліса почали вважати хорошим коміком, однак роль в бойовику "Міцний горішок" зробила його популярним на увесь світ.

"Міцний горішок": дивіться онлайн трейлер фільму

Ось у яких ще стрічках зіграв Брюс Вілліс:

"Останній бойскаут" (1991),

"12 мавп" (1995),

"П'ятий елемент" (1997),

"Армагеддон" (1998),

"Шосте чуття" (1999),

"Невразливий" (2000),

"Місто гріхів" (2005),

"Петля часу" (2012).

Він є дворазовим лауреатом прайм-тайму премії "Еммі", а також кавалером французького ордена Мистецтв та літератури.

Що відомо про особисте життя Брюса Вілліса?

Щодо особистого життя, то Брюс Вілліс точно має відмінний смак на жінок. Він був одружений з блискучою акторкою Демі Мур, яка у 2025 році претендувала на Оскар за роль у фільмі "Субстанція". У них народилися три дочки: Румер Гленн Вілліс, Скаут Лару Вілліс та Талула Бель Вілліс. Подружжя вважалося зразковим, але, попри ідеальну картинку, розлучилося.

У березні 2009 р. Брюс одружився вдруге – цього разу з британською моделлю та акторкою Еммою Гемінґ. У них також народилися донечки.

У лютому 2023 року дружина Вілліса повідомила в соціальних мережах, що 67-річному актору поставили діагноз – лобово-скронева деменція. Відомо, що вся сім'я сильно підтримує Брюса та завжди знаходиться поруч. До речі, колишня дружина актора – Демі Мур – також є частою гостею в домі екскоханого. Усі вони намагаються дарувати один одному позитивні емоції та часто діляться світлинами у соцмережах.

Хвороба Брюса Вілліса: що відомо?

Актор завершив свою кар'єру ще у 2022 році після того, як йому діагностували афазію – порушення мовлення, спричинене ураженням мозку. Та вже на початку 2023-го його дружина повідомила про погіршення стану: лікарі виявили у Вілліса фронтотемпоральну деменцію – тяжке захворювання, яке вражає лобову та скроневу частки мозку.

Останнім часом шанувальники серйозно стурбовані здоров’ям легендарного "Міцного горішка". У ЗМІ дедалі частіше з’являються повідомлення про стрімке погіршення його стану. За даними іноземних видань, Брюс уже не може самостійно говорити, читати чи пересуватися.