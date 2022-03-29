Щоб щоночі до вас приходили мертві люди з України, – Панін звернувся до своїх російських колег

Скандальний Олексій Панін, який сьогодні засуджує Путіна і війну проти України, записав нове відео до Дня театру, який щороку відзначають 27 березня. Про що розповів російський актор – читайте на Кіно 24.

Коли ми дізнались, що Панін засуджує війну Росії проти України, – це стало великою несподіванкою для багатьох. Адже, ще 8 років тому актор підтримував окупацію Криму.

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Панін звернувся до своїх російських колег в День театру

Нещодавно Панін знову звернувся до росіян, і наголосив, що День театру, який відзначали 27 березня, цього року асоціюється зі смертю.

Перший раз в житті театр в мене асоціюється не з творчістю та мистецтвом, а зі смертю. Адже, "путінські кати" розбомбили театр в Маріуполі, в якому знаходились мирні люди,

– зазначив Панін.

Далі Панін звернувся до своїх російських колег, які підтримали злочинні дії Путіна та вбивство мирних українців.

"Я хочу звернутися до моїх колег, таких як Володя Машков та Діма Пєвцов, тих, хто підтримує цю "спеціальну операцію", яку у всьому світі називають війною! Я не знаю, скільки ви житимете і як, але я бажаю, щоб щоночі до вас приходили мертві люди з Донецька, Луганська, Запоріжжя, Харкова та Херсона, стояли у вас перед очима і говорили одне єдине: "За що?". Я бажаю вам у це свято, щоб коли ви дивитися на своїх дітей, ви згадували тих діточок з України, яких діставали з-під завалів", – підсумував Панін.

В описі до відео Панін наголосив, що за вбивство російськими окупантами українських жителів відповідає Путін.

Ця війна почалася не в лютому 2022 року, вона почалася вісім років тому, і розв'язав її Путін. Він відповідальний за те, що відбувалося всі ці роки в Донецьку та Луганську. Уся кров на його руках. Мені дуже соромно, що я теж колись вірив у кремлівську пропаганду і підтримував злочинні рішення,

– написав Панін.

Раніше Панін закликав росіян виходити на протести. За його словами, вони зараз зазомбовані російською пропагандою.