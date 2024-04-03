Тоді і зараз: як виглядають актори популярного серіалу "Щоденники вампіра"

Захоплива історія про двох братів-вампірів, разом із чарівною Еленою Гілберт та безліччю інших інтригуючих персонажів, глибоко зачепила глядачів, полонивши їхні серця. Цей серіал підняв акторів до статусу голлівудських зірок, а віддані шанувальники стежать за своїми кумирами і досі.

Стосунки між головними героями та несподівані повороти в житті вампірів щоразу манили глядачів до екрану та інтригували з кожною серією. Кіно 24 пропонує подивитися, як змінилися зірки улюбленого серіалу про вампірів.

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Про що серіал "Щоденники вампіра"

У маленькому містечку Містік-Фоллз, штат Вірджинія, розгортається захопливе містичне романтичне фентезі. Історія розповідає про життя сім'ї Гілберт, зокрема про красуню Елену Гілберт, яка опиняється в любовному трикутнику з братами-вампірами Стефаном і Деймоном Сальваторе.

Після трагічної втрати батьків Елена стає замкнутою і відлюдницею, аж поки до міста не приїжджають брати Сальваторе. Один з них, а саме молодший брат Стефан навіть починає навчатися в тій самій школі, що й дівчина. Обидва брати починають добиватися її симпатії.

Однак Елена ще не знає, що брати Сальваторе насправді є багатовіковими вампірами, які ховаються серед людей. Як життя пліч-о-пліч з вампірами, що змінять життя дівчини і які таємниці розкриються з появою двох братів у її житті?

Як зараз виглядають актори серіалу



Елена Гілберт – Ніна Добрев тоді і зараз / Колаж Кіно 24



Джеремі Гілберт – Стівен Р. Макквін тоді і зараз / Колаж Кіно 24



Керолайн Форбс – Кендіс Аккола тоді і зараз / Колаж Кіно 24



Бонні Беннет – Катерина Ґрехем тоді і зараз / Колаж Кіно 24



Деймон Сальваторе – Єн Сомерхолдер тоді і зараз / Колаж Кіно 24



Стефан Сальваторе – Пол Веслі тоді і зараз / Колаж Кіно 24



Тайлер Локвуд – Майкл Тревіно тоді і зараз / Колаж Кіно 24



Мет Донован – Зак Реріг тоді і зараз / Колаж Кіно 24



Ензо – Майкл Маларкі тоді і зараз / Колаж Кіно 24