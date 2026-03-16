Мовчали до останнього: з'явилося перше відео неанонсованого візиту Шона Пенна до України
- Шон Пенн відвідав Україну з неочікуваним візитом, пропустивши церемонію нагородження премії Оскар, де здобув нагороду.
- Актор прибув до Києва Укрзалізницею, і було опубліковано відео його перебування в Україні.
У ніч на 16 березня в Лос-Анджелесі відбулася 98-ма церемонія нагородження премії Оскар. Цьогоріч Шон Пенн здобув нагороду, проте саму церемонію пропустив.
Виявилося, що замість Оскара він вирушив до України з неочікуваним візитом. Тепер з'явилося перше відео Шона Пенна в Україні. Його опублікували на інстаграм-сторінці Укрзалізниці.
Ми вміємо зберігати таємниці, тому про цей рейс мовчали до останнього. Тепер говоримо офіційно: Шон Пенн обрав Україну замість Оскара! І прибув Укрзалізницею до Києва,
– зазначили в публікації.
На ролику видно, що актор тримає сигарету, проте працівники Укрзалізниці запевнили, що у тамбурі Шон Пенн не курив.
Що відомо про перемогу Шона Пенна на Оскарі?
- Цьогоріч актор здобув нагороду в номінації "Найкращий актор другого плану" за роль у фільмі "Одна битва за іншою" – екранізації роману Томаса Пінчона "Винокрай". У цій стрічці актор зіграв полковника Стівена Джея Локджо.
- Для Пенна це стала шоста номінація на премію Оскар і вже третя перемога: раніше він отримував нагороди за ролі в фільмах "Мілк" та "Таємнича річка".
- Нагороду на Оскарі 2026 від імені актора забрав Кіран Калкін, який був ведучи в цій номінації.
- Як зазначали журналісти New York Times, на момент початку трансляції церемонії Шон Пенн уже залишив Сполучені Штати.