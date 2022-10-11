"Ми втратили маму": сім’я відданого друга України Шона Пенна отримала трагічну звістку
Джерело:Твітер Майкла Пенна
У родині американського режисера Шона Пенна, який від початку війни підтримує українців, померла 94-річна мати Айлін Раян. У Шона залишився старший брат.
Його мати була актрисою, яка за 30 років кар’єри знялася у більш ніж 60 фільмах та серіалах. Айлін Раян також брала участь у спектаклях Бродвейського театру.
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У Шона Пенна померла мати
Про смерть актриси повідомив її 64-річний син-музикант Майкл Пенн, старший брат Шона.
Ми втратили маму,
– написав він у твітері.
Шон Пенн наразі ніяк не коментував непоправне горе.
Померла актриса Айлін Раян / Скриншот з твітеру Майкла Пенна
Що відомо про 94-річну Айлін Раян
Відомо, що 94-річна Айлін Раян залишила цей світ у неділю, 9 жовтня. Померла у своєму будинку в Малібу, штат Каліфорнія. Про причину смерті невідомо. До 95-річчя не дожила всього лише пару тижнів.
Понад 40 років актриса була одружена з актором та режисером Лео Пенном, з яким познайомилася у 1957 році на репетиціях спектаклю "Крижана людина йде" в Нью-Йорку. Лео помер 1998 року.
Найвідоміші фільми Айлін Раян
Актриса у 1986 році разом зі своїми синами зіграла у стрічці "В упор", а у 1995 році у фільмі свого сина Шона "Постовий на перехресті". Крім цього зіграла утаких картинах:
- "Бенкет",
- "Батьки",
- "Атака павуків",
- "Магнолія"
- "Вся королівська рать".
У 2000-х грала епізодичні ролі у відомих серіалах:
- "Маленький дім у преріях",
- "Поліція Нью-Йорка",
- "Швидка допомога",
- "CSI: Розслідування місця злочину",
- "Приватна практика",
- "Анатомія Грей".