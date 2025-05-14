Шон Пенн приголомшив мережу своїм зовнішнім виглядом: що сталося зі знаменитим актором

Відомий американський актор Шон Пен неабияк стривожив мережу своїм зовнішнім виглядом. Річ у тім, що актор дав інтерв'ю американському подкастеру Луї Теру.

Однак після публікації розмови шанувальники були шоковані не лише його зовнішнім виглядом, а й неоднозначними заявами. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання Variety.

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Як виглядає Шон Пенн: прихильники актора шоковані

За словами прихильників актора, він виглядає дуже втомленим, із мішками під очима та значно старшим за свій вік. Нагадаємо, що Шону Пену, який постійно підтримує Україну – 64 роки. Його волосся на голові й обличчі, за словами користувачів мережі, повністю посивіло.

Крім того, Шон Пен приголомшив заявою про те, що з радістю знову попрацював би з режисером Вуді Алленом, який має суперечливу репутацію. На запитання щодо ймовірного розбещення Алленом неповнолітньої доньки він відповів, що не знає нікого настільки добре, аби стверджувати на 100%, що це або сталося, або не сталося.

Мені подобалося працювати з ним. Я б працював з ним без вагань, якби це було правильно,

– каже Шон Пенн.

Також актор зазначив, що більшість історій про Вуді Аллена розповідають люди, яким він не довірив би й копійки.