Шон Пенн приголомшив мережу своїм зовнішнім виглядом: що сталося зі знаменитим актором
- Шон Пенн здивував шанувальників своїм втомленим виглядом під час інтерв'ю з Луї Теру.
- Актор висловив готовність знову працювати з контроверсійним режисером Вуді Алленом, попри суперечки навколо його репутації.
- Пенн зазначив, що більшість історій про Аллена розповідають люди, яким він не довіряє.
Відомий американський актор Шон Пен неабияк стривожив мережу своїм зовнішнім виглядом. Річ у тім, що актор дав інтерв'ю американському подкастеру Луї Теру.
Однак після публікації розмови шанувальники були шоковані не лише його зовнішнім виглядом, а й неоднозначними заявами. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання Variety.
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Як виглядає Шон Пенн: прихильники актора шоковані
За словами прихильників актора, він виглядає дуже втомленим, із мішками під очима та значно старшим за свій вік. Нагадаємо, що Шону Пену, який постійно підтримує Україну – 64 роки. Його волосся на голові й обличчі, за словами користувачів мережі, повністю посивіло.
Крім того, Шон Пен приголомшив заявою про те, що з радістю знову попрацював би з режисером Вуді Алленом, який має суперечливу репутацію. На запитання щодо ймовірного розбещення Алленом неповнолітньої доньки він відповів, що не знає нікого настільки добре, аби стверджувати на 100%, що це або сталося, або не сталося.
Мені подобалося працювати з ним. Я б працював з ним без вагань, якби це було правильно,
– каже Шон Пенн.
Також актор зазначив, що більшість історій про Вуді Аллена розповідають люди, яким він не довірив би й копійки.