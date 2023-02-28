"Огидне відчуття": Шон Пенн згадав про зустріч з Путіним 22 роки тому

Шон Пенн мав зустріч із російським диктатором Владіміром Путіним у 2001 році. Тоді разом із кіноматографістом Джеком Ніколсоном він приїхав до Москви на кінофестиваль, щоб представити детективний фільм "Обіцянка".

Як зазначає видання Independent, після перегляду картини, їх повезли до будинку російського режисера Нікіти Міхалкова. Зустріч з Путіним відбулася за містом у супроводі великої кількості охорони.

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Шон Пенн згадав про зустріч з Путіним у 2001 році

Вже тоді Шон Пенн відчув "холодне, огидне відчуття" до Путіна і зараз називає його "маленьким моторошним хуліганом і злочинцем".

Нас посадили в автоколонну. Ми знали, що Путін буде почесним гостем. За природою того часу та простору ми прийняли запрошення. Ми сіли в цей конвой. І ми їхали так швидко, як вони хотіли, зовсім не дбаючи про те, чи може це представляти небезпеку в селах, через які ми проїжджали. Коли фермери з візками, запряженими кіньми, намагалися проїхати, люди зі служби безпеки у наших машинах висувалися з вікна, щоб відганяти їх кийками. Це було так агресивно,

– поділився Пенн.

Нагадаємо, коли Росія вдерлася в Україну 24 лютого, Шон Пенн знімав документальний фільм про нашу боротьбу. Пізніше заснував благодійну організацію, аби допомагати переселенцям, а також відвідав Ірпінь та Бучу, щоби розповісти світові про Україну.

У листопаді 2022 року Пенн навідався в Україну і привіз Зеленському свого Оскара. Відзнака перебуватиме в Україні до закінчення війни як символ віри в перемогу нашої країни. Володимир Зеленський натомість вручив Шону Пенну орден "За заслуги" III ступеня, яким актора було нагороджено за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавної співпраці, підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, вагомий внесок у популяризацію Української держави у світі.

Шон Пенн та Володимир Зеленський / Фото з Офісу Президента

Нещодавно на Берлінале-2023 показали фільм Шона Пенна про війну в Україні "Суперсила". У ньому розповідають про боротьбу українців із російськими окупантами. Представляючи фільм, художній керівник із Берліна Карло Чатріан сказав: "Це документальний фільм, знятий за дуже складних обставин, але це також фільм, який розповідає про роль мистецтва та художників у скрутні часи".

Андрій Єрмак подякував Шону Пенну та Аарону Кайфману за фільм. "Бо битва за правдиву історію – це ще один фронт війни, на якому ми повинні виграти. Правда у кіно – це наша перемога", – написав він.

Шон Пенн представив фільм про Україну на Берлінале 2023: дивіться відео