Шонда Раймс планує зняти вісім сезонів серіалу "Бріджертони"

Популярний серіал Netflix "Бріджертони", який вже продовжили на третій і четвертий сезони, може мати вісім сезонів. Про це заявила продюсерка шоу Шонда Раймс в інтерв’ю Variety.

"Бріджертони" швидко посіли перше місце в рейтингу глядачів Netflix. Якщо в популярному серіалі збережуться чарівна сюжетна лінія, дивовижні повороти та зіркові виступи, цілком можливо, що шанувальники отримають ще більше частин романтичної драми. Зрештою Раймс довела, що вміє створювати шоу, а популярність "Бріджертонів" якраз доводить це.

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У новому інтерв'ю Variety продюсерка розповіла, що бачить "Бріджертонів" у восьми сезонах. Оскільки, в серіалі основна увага приділяється восьми братам і сестрам Бріджертон, Раймс каже, що зрозуміло, що в серіалі буде один сезон для кожного персонажа. Однак, за словами продюсерки, шоу може вийти за межі восьми сезонів, якщо Netflix впорається з цим завданням.

У Бріджертонів – вісім братів та сестер, і, наскільки я розумію, у Бріджертонів – вісім сезонів. А може, й більше,

– говорить Раймс.

Наразі Netflix офіційно продовжив "Бріджертонів" до четвертого сезону і ми не маємо гарантії, що шоу триватиме довше. Якщо серіал буде триматися на лаві найпопулярніших, то, можливо, слова Раймс стануть реальністю. Однак, кількість глядачів з часом може зменшуватися, особливо, якщо наступні сезони не виправдають очікування шанувальників. Оригінальні серіали Netflix переважно мають 3–5 сезонів.

"Бріджертони" 2 сезон: тизер і сюжет

Нещодавно Netflix заінтригував улюбленців серіалу тизером, який анонсує другий сезон. Прем’єра нових серій відбудеться навесні 2022 року.

У короткому ролику ми бачимо емоційну словесну перепалку між Ентоні Бріджертоном та Кетрін Шеффілд. Ентоні – той хлопець, навколо якого крутиться сюжет нового сезону, а Кетрін – нова героїня – незалежна і вперта дівчинка, яка днями переїхала жити в Лондон. Однак, від кохання до ненависті один крок! Саме так, тільки у нових "Бріджертонах" від любові до ненависті не так вже й далеко! Ми побачимо, як поміж перепалки між героями народжується кохання і пристрасть.

"Бріджертони" 2022: дивіться трейлер

"Бріджертони" 1 сезон: трейлер і сюжет

Перший сезон серіалу встигли подивитися понад 60 мільйонів. У основі "Бріджертонів" – серія любовних романів письменниці Джулії Квінн. Секс, розкішні костюми, інтриги, а головне – чарівні персонажі. Один із них – Саймон Бассет, норовливий герцог Гастінгс. Батьки кожної дівчини хочуть, щоб їхня донька вийшла за нього заміж. Однак, герцог заприсягнувся батькові, що ніколи не одружиться, щоб не продовжувати роду. Ось тут і виникає проблемна любовна історія, в якій Реге‑Жан Пейдж зіграв ідеально.

"Бріджертони" 2020: дивіться трейлер