Культовий мультфільм повернувся на Netflix: 5 цікавих фактів про "Шрека", яких ви могли не знати

Відомий американський мультфільм "Шрек" повернувся на Netflix. З 1 лютого три частини казкової історії про людожера можна переглядати на стримінговій платформі.

Пів року тому "Шрека" видалили з бази стримінгового сервісу. Тоді чимало фанів висловлювали розчарування, тому повернення мультфільму для багатьох стало приємною несподіванкою, пише 24 Канал.

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Три частини франшизи, які з'явилися на Netflix, вже посідають перші місця у списку найпопулярніших фільмів в Україні та не тільки.

"Шрек" – це фентезійний анімаційний фільм про зеленого велетня-огра з доброю душею. Перший фільм мав грандіозний успіх, а тому переріс у франшизу. Стрічку полюбили за гумор, відсилання до попкультури, теплу атмосферу і нестандартний підхід до казки.

"Шрек": дивіться трейлер онлайн

До слова, вихід п'ятої стрічки у франшизі "Шрек" планується на грудень 2026 року. Ця дата припаде на 25-річчя студії DreamWorks Animation.

5 цікавих фактів про "Шрека"

Мультфільм заснований на книжці

Не всі фани знають, що кінофраншиза базується на дитячому оповіданні художника-мультиплікатора Вільяма Стейга, що вийшло у 1990 році. Книжку та ілюстрації гарно сприйняли після публікації.

Щоправда, сюжет оповідання довелося значно змінити та розширити, щоб побудувати на ньому цілу франшизу. Наприклад, у книжці Шрек може стріляти лазерами з очей.



Оповідання про Шрека / Фото Amazon

Що означає ім'я "Шрек"

Кожне ім'я має свій сенс. Якісь письменники обирають імена, які їм сподобалися, інші ж вкладають у нього щось глибше. Шрек – це слово з їдишу, яке має німецьке походження. Мовою їдиш воно означає "монстр". До того ж за звучанням слово "Шрек" нагадує німецьке Shreck, що означає "переляк" або "жах".

"Шрек" першим отримав Оскар

Анімаційні фільми здебільшого не перемагали в основних категоріях на Оскарі. Та у 2002 році ухвалили рішення створити окрему номінацію – "Найкращий повнометражний анімаційний фільм". "Шрек" став першою стрічкою, що отримала цю нагороду.

"Шрек 2" став найкасовішим фільмом 2004 року

Друга серія франшизи у 2002 році випередила "Гаррі Поттера і в'язня Азкабану" і "Людину-павука 2" за касовими зборами. Навіть зараз "Шрек 2" залишається у топах – фільм посідає 5 місце у списку найкасовіших анімаційних стрічок за даними IMDPro Box Office Mojo.

"Шрек 2": дивіться трейлер онлайн

"Шрек" врятував DreamWorks Animation

Співзасновник DreamWorks і продюсер "Шрека" Джеффрі Каценберг в одному з інтерв'ю пригадував, що завдяки стрічці компанії вдалося продовжувати існування.

"Той перший "Шрек" врятував компанію фінансово. Завдяки йому ми сьогодні тут. Це було великим благословенням", – казав продюсер.