Легендарний "Шрек" повертається у кіно: коли мультфільм покажуть на великих екранах

Легендарний "Шрек" святкує своє 25-річчя. Тож мультфільм знову можна буде побачити в кінотеатрах. В Україні стрічка вийде в обмежений прокат.

Про це повідомила кінодистриб'юторська компанія B&H Film Distribution. У матеріалі розповідаємо, коли відбудеться повторна прем'єра та що відомо про цю культову анімаційну історію.

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Коли мультфільм вийде на великих екранах?

Уже 20 серпня 2026 року в Україні стартує обмежений прокат мультфільму "Шрек", приурочений до 25-річчя стрічки. Шанувальники зможуть знову зануритися в улюблену історію, створену режисерами Ендрю Адамсоном і Вікі Дженсоном.

"Шрек": дивіться онлайн трейлер мультфільму

Прем'єра першого фільму відбулася у 2001 році, тож ця анімаційна класика неодмінно поверне глядачів в атмосферу ностальгії.

Що цікаво знати про успіх та продовження франшизи?

Сюжет цієї історії знайомий чи не кожному. Можна сказати, що саме "Шрек" 2001 року започаткував одну з найуспішніших анімаційних франшиз в історії кіно.

Згодом вийшло ще кілька частин мультфільму, а вже у 2027 році глядачі побачать п'яту частину франшизи, над якою працюють Волт Дорн і Конрад Вернон.

"Шрек": дивіться онлайн трейлер 5-ї частини

Мультфільм здобув чимало престижних нагород, серед яких премії BAFTA та Оскар, "Золотий глобус", а також мав значний комерційний успіх. Зокрема, перша стрічка зібрала у світовому прокаті понад 480 мільйонів доларів.