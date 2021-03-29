Бред Пітт самостійно виконав 95% від усіх трюків у фільмі "Швидкісний потяг"

Нині Бред Пітт закінчує зйомки у стрічці "Швидкісний потяг". Координатор трюків проєкту Грег Рементер похвалив актора та зауважив, що близько 95% всіх екшн-сцен зірка виконувала самостійно.

Грег Рементер похвалив весь акторський склад "Швидкісного потягу". Але найбільше він звернув увагу саме на Пітта, назвавши 57-річного лауреата Оскара "природженим спортсменом".

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Бред особисто виконав десь 95% своїх трюків, я маю на увазі бійки. Таке відчуття, ніби він природжений спортсмен. Він дійсно все робить сам! Мені ще ніколи не доводилося працювати з такою величезною кількістю відомих акторів в рамках одного фільму, і найдивовижніше, що всі вони неймовірно досягли успіху в плані натренованості,

– заявив Рементер.

Він зауважив, що відмінну фізичну підготовку показали й Брайан Тайрі Генрі, Майкл Шеннон, Хіроюкі Санада і Ендрю Кодзі.

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Втім, картина вже стала одним з найочікуваніших бойовиків Голлівуду. Режисером стрічки є Девід Літч, яки екранізував "Дедпула". Вражає й список зірок, які залучені до зйомок:

Бред Пітт;

Леді Гага;

Сандра Буллок;

Джої Кінг;

Аарон Тейлор-Джонсон;

Зазі Бітц;

Браян Тайрі Генрі;

Ендрю Кодзі;

Масі Ока;

Хіроюкі Санада;

Майкл Шеннон.

Що відомо про сюжет стрічки

Поки що офіційний сюжет стрічки не розголошували. Але відомо, що в основі сценарію бестселер письменника Котаро Ісакі. Це історія про 5 найманих вбивць, які отримують однакове замовлення та мають реалізувати його у швидкісному потязі, що курсує без зупинок з Токіо до Моріоки.

В один момент герої розуміють, що хтось затіяв проти них небезпечну гру, тож кожен з них намагається розкрити правду та бореться за власне життя.

Дата прем'єри фільму поки що невідома.