Буде кривавий екшн: Бреда Пітта сфотографували на зйомках нового бойовика – фото

У Голлівуді стартували зйомки нового бойовика "Швидкісний потяг". Одну з головних ролей у стрічці зіграє Бред Пітт, якого вже встигли сфотографувати американські папараці.

Світлини зробили 2 березня на знімальному майданчику в Лос-Анджелесі. На кадрах Бред Пітт постав у білій футболці, що була вся в бруді та з плямами крові. Відтак з цих кадрів можна зрозуміти: "Швидкісний потяг" режисера Девіда Літча буде справді видовищним бойовиком.

Дивіться також Найзахопливіші бойовики 2020 року, які можна дивитись онлайн

На зйомках екшну побачили і зірку "Будки поцілунків" Джої Кінг. Актриса також мала грим з кров'ю, тому у мережі припускають, що саме вона вступить у двобій з героєм Бреда Пітта.

У час пандемії представники Голлівуду не нехтують правилами безпеки. На знімальному майданчику вони носять захисні щитки, а вже на самих зйомках їх скидають. Це можна побачити не тільки на кадрах папараці, але й в інстаграмі Джої Кінг. Дівчина опублікувала спільне фото з колегою по фільму "Швидкісний потяг" Браяном Тайрі Генрі, де кумедно позувала у захисному щитку.