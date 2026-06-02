Netflix екранізує один із найпопулярніших бестселерів сучасності – "Сім чоловіків Евелін Г'юґо"

Культовий роман "Сім чоловіків Евелін Г'юґо" екранізують. Бестселер Тейлор Дженкінс Рейд перетвориться на фільм від Netflix.

Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter. Зокрема, стало відомо, хто працюватиме над майбутньою стрічкою.

Що цікаво знати про екранізацію роману "Сім чоловіків Евелін Г'юґо"?

Книга Тейлор Дженкінс Рід, яка стала справжнім бестселером, отримає екранізацію від Netflix. Роман "Сім чоловіків Евелін Г'юґо" уже знайшов свого читача, а зовсім скоро шукатиме й свого глядача.

Відомо, що продюсеркою майбутнього фільму стала Анна Кендрік, яку глядачі можуть знати за стрічками "Ідеальний голос", "Скотт Пілігрим проти всіх", "Аудитор", "Патруль" та "Проста послуга".

Над сценарієм працювала Франческа Слоун, яка раніше була причетна до роботи над "Містер і місіс Сміт", а також Ліз Тайґелаар.

Наразі точну дату прем'єри та акторський склад не оголошують. Утім, імовірно, у мережі поступово з'являтиметься дедалі більше деталей про майбутню стрічку.

Що варто знати про книгу?

Уперше книга "Сім чоловіків Евелін Г'юґо" побачила світ у червні 2017 року. Її авторкою є Тейлор Дженкінс Рід. Це історично-драматичний роман, у центрі сюжету якого – історія легендарної голлівудської зірки Евелін Г'юґо.

У 79 років жінка вирішує дати своє останнє інтерв'ю маловідомій журналістці. Вона відверто розповідає про закулісся свого гламурного та скандального життя. Зокрема, про сімох чоловіків, які по-різному впливали на її долю, а також про складний шлях до успіху й усе, через що їй довелося пройти у світі шоу-бізнесу.



Книга "Сім чоловіків Евелін Г'юґо" / Фото Family Bookstore

Книга полюбилася багатьом читачам у всьому світі та здобула чимало визнання. Зокрема, роман був номінований на престижну премію Goodreads Choice Awards у категорії "Найкращий історичний роман" 2017 року.