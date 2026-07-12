5 крутих сімейних фільмів 90-х, які повернуть вас у дитинство – сміятись будуть всі

Здається, у 90-х сценаристи вирішили: якщо в кадрі є діти, дозволено все – від жіночого клубу ненависників до собаки, названого на честь композитора.

24 канал зібрав кілька стрічок 90-х, які пережили десятиліття й досі дивляться на одному диханні.

"Пастка для батьків"



Фільм "Пастка для батьків" / imdb



Класика, з якої, здається, почалася половина сучасних сюжетів про близнюків. Дві однакові дівчинки, Енні та Голлі (обох грає Ліндсі Лохан), випадково знайомляться в літньому таборі й дізнаються, що вони – сестри, розлучені разом із батьками багато років тому. Далі – план возз'єднання родини, який, звісно, вдається, бо це кіно для сім'ї, а не документалка про розлучення.

"Маленькі негідники"



Фільм "Маленькі негідники" / imdb



Тут головні герої – діти, які створили власний клуб справжніх чоловіків-жінконенависників. Будь-хто з хлопців, хто наважиться зустрічатися з дівчинкою, автоматично стає для клубу зрадником і негідником. Одного з учасників за це вже добряче провчили – виховання в дитячому колективі, як завжди, найжорсткіше.

"Проблемна дитина"



Фільм "Проблемна дитина" / imdb



Бен і його дружина Фло, яка мріє пробитися у вище товариство, усиновляють семирічного Джуніора – милого й кумедного на перший погляд. Дуже швидко з'ясовується, що це маленьке чудовисько, здатне перетворити будь-який відпочинок чи свято на катастрофу.

"Джордж із джунглів"



Фільм "Джордж з джунглів" / imdb



По суті, та сама історія Тарзана, тільки максимально пристосована для родинного перегляду. Головну роль виконав Брендан Фрейзер, а його романтичний інтерес зіграла Леслі Манн. Шедевром цей фільм не назвеш, але усмішку викликає й досі.

"Бетховен"



Фільм "Бетховин" / imdb



Головний герой тут – не композитор, а випадково названий на його честь сенбернар. Пес потрапляє в родину ще цуценям і швидко стає улюбленцем дітей і матері, тоді як батько косо поглядає на нового мешканця. Знайома схема для будь-кого, хто колись притягав додому тварину без попереднього сімейного погодження.

А ось ще такі фільми для всієї родини варто подивитись.

