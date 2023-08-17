"Синій жук" підкорює світ: все, що відомо про нову супергеройську комедію
Супергеройський комедійний екшн "Синій жук" (Blue Beetle) вийшов в кінотеатрах 17 серпня. Кінокритики високо оцінили стрічку, а глядачі діляться першими враженнями після перегляду.
У перший день прем'єри критики назвали кращим за "найкращий кінокомікс усіх часів". До того очікується, що супергеройська картина перехопить у "Барбі" лідерство в американському прокаті, передає 24 Канал.
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"Синій жук" – все, що варто знати про фільм
Головну роль у фільмі зіграв Ксоло Марідуенья, який став першим латиноамериканським супергероєм у світі кіновсесвіту DC. Серед інших акторів, що взяли участь у проєкті, можна відзначити:
- Адріану Барразу,
- Даміана Альказара,
- Ельпідію Каррійо та інших.
Фільм зняв пуерто-риканський режисер Анхелем Мануель Сото, який підкорив глядачів соціальною драмою "Королі Шарм-Сіті" у 2020 році. Продюсером картини виступив Джон Рікард.
Центральний герой фільму – Хайме Реєс, випускник коледжу, який повертається до рідного дому з великими надіями на майбутнє. Проте, реальність виявляється іншою, а дім не такий, яким його пам'ятає Хайме. Його життя змінюється, коли він стає власником давньої інопланетної реліквії – Скарабея. Цей предмет обирає Хайме своїм господарем і дарує неймовірні суперсилу та обладунок. Так народжується супергерой "Синій Жук", який здатен змінити хід різних подій.
Роботу над стрічкою розпочали у листопаді 2018 року завдяки спільній роботі компаній Warner Bros. Pictures і DC Films. Сценарій написав Гарет Даннет Алькосер.
Відгуки критиків та перших глядачів
На сайті Rotten Tomatoes "Синій жук" має 83 % свіжості на основі 82 рецензій. Критики відгукнулися на картину досить тепло, похвалили її за цікавий гумор та глибокі відсилання до латиноамериканської культури.
Видання Entertainment Weekly зазначило: "Синій Жук" не потурає і не пропонує глядачам поверхового уявлення про те, що означає бути латиноамериканцем". Screen International заявило, що стрічка має душу: "Якраз тоді, коли здавалося, що супергеройські фільми остаточно скотилися в ширвжиток, на екрани виходить "Синій Жук". Ця історія про юнака, який заволодів стародавньою інопланетною технологією, напрочуд має серце, душу і серйозне політичне посилання".
Fresh Fiction розповіло, що "Синій жук" пропонує низку сміливих та оригінальних ідей, проте сам сюжет вкрай стереотипний і не відрізняється від іншої супергероїки. А ось The Film Verdict вважає, що Хайме Реєс із його сім'єю вийшли неймовірно цікавими персонажами.
Більше відгуків від глядачів:
- "Найсильніші сторони фільму полягають у зображенні латиноамериканської культури та динаміки сім'ї, але він страждає від страшенно нецікавих антагоністів та відсутності творчості. Це досить цікаво, але безглуздий дядько Джорджа Лопеса – єдине, що я запам'ятаю";
- "Синій жук" – цікавий, життєрадісний, веселий фільм, який змусить вас почувати себе дуже добре";
- "Супер чарівна та весела історія походження супергероїв";
- "Фільм далекий від досконалості із сумнівними візуальними ефектами на початку, але це корисна супергеройська комедія змусить вас радіти, сміятися та плакати".
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