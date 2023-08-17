"Синій жук" підкорює світ: все, що відомо про нову супергеройську комедію

Супергеройський комедійний екшн "Синій жук" (Blue Beetle) вийшов в кінотеатрах 17 серпня. Кінокритики високо оцінили стрічку, а глядачі діляться першими враженнями після перегляду.

У перший день прем'єри критики назвали кращим за "найкращий кінокомікс усіх часів". До того очікується, що супергеройська картина перехопить у "Барбі" лідерство в американському прокаті, передає 24 Канал.

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"Синій жук" – все, що варто знати про фільм

Головну роль у фільмі зіграв Ксоло Марідуенья, який став першим латиноамериканським супергероєм у світі кіновсесвіту DC. Серед інших акторів, що взяли участь у проєкті, можна відзначити:

Адріану Барразу,

Даміана Альказара,

Ельпідію Каррійо та інших.

Фільм зняв пуерто-риканський режисер Анхелем Мануель Сото, який підкорив глядачів соціальною драмою "Королі Шарм-Сіті" у 2020 році. Продюсером картини виступив Джон Рікард.

Ксоло Марідуенья у фільмі "Синій жук" / Warner Bros.

Центральний герой фільму – Хайме Реєс, випускник коледжу, який повертається до рідного дому з великими надіями на майбутнє. Проте, реальність виявляється іншою, а дім не такий, яким його пам'ятає Хайме. Його життя змінюється, коли він стає власником давньої інопланетної реліквії – Скарабея. Цей предмет обирає Хайме своїм господарем і дарує неймовірні суперсилу та обладунок. Так народжується супергерой "Синій Жук", який здатен змінити хід різних подій.

Роботу над стрічкою розпочали у листопаді 2018 року завдяки спільній роботі компаній Warner Bros. Pictures і DC Films. Сценарій написав Гарет Даннет Алькосер.

Ксоло Марідуенья у фільмі "Синій жук" / Warner Bros.

Відгуки критиків та перших глядачів

На сайті Rotten Tomatoes "Синій жук" має 83 % свіжості на основі 82 рецензій. Критики відгукнулися на картину досить тепло, похвалили її за цікавий гумор та глибокі відсилання до латиноамериканської культури.

Видання Entertainment Weekly зазначило: "Синій Жук" не потурає і не пропонує глядачам поверхового уявлення про те, що означає бути латиноамериканцем". Screen International заявило, що стрічка має душу: "Якраз тоді, коли здавалося, що супергеройські фільми остаточно скотилися в ширвжиток, на екрани виходить "Синій Жук". Ця історія про юнака, який заволодів стародавньою інопланетною технологією, напрочуд має серце, душу і серйозне політичне посилання".

Fresh Fiction розповіло, що "Синій жук" пропонує низку сміливих та оригінальних ідей, проте сам сюжет вкрай стереотипний і не відрізняється від іншої супергероїки. А ось The Film Verdict вважає, що Хайме Реєс із його сім'єю вийшли неймовірно цікавими персонажами.

Більше відгуків від глядачів:

"Найсильніші сторони фільму полягають у зображенні латиноамериканської культури та динаміки сім'ї, але він страждає від страшенно нецікавих антагоністів та відсутності творчості. Це досить цікаво, але безглуздий дядько Джорджа Лопеса – єдине, що я запам'ятаю";

"Синій жук" – цікавий, життєрадісний, веселий фільм, який змусить вас почувати себе дуже добре";

"Супер чарівна та весела історія походження супергероїв";

"Фільм далекий від досконалості із сумнівними візуальними ефектами на початку, але це корисна супергеройська комедія змусить вас радіти, сміятися та плакати".

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