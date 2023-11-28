Акторка серіалу "Секс у великому місті" Сінтія Ніксон оголосила голодування на підтримку Гази

Актриса з "Сексу в великому місті" Сінтія Ніксон приєдналася до групи активістів біля Білого дому. Вони заявили, що оголошують голодування, щоб висловити свою підтримку Газі.

Тому Ніксон, до якої також приєдналися законодавці штатів, виразила свою громадянську позицію з закликом до постійного, а не тимчасового припинення вогню в Секторі Гази.

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Сінтія Ніксон підтримує Сектор Гази

Ніксон висловила протест проти значної кількості жертв в Секторі Газа внаслідок ударів з боку Ізраїлю. За її словами, кількість загиблих серед мешканців Сектора Газа перевершує кількість цивільних жертв під час війни США в Афганістані. Також Ніксон наголосила, що Сектор Гази знаходиться на межі голоду.

Попри тимчасове перемир'я, яке дозволило звільнити деяких заручників, утримуваних ХАМАСом, та збільшити потік гуманітарної допомоги в Газі, протест продовжується.

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