Синяк і лице в крові: Ксенія Мішина нажахала образом в англомовному фільмі про Чорнобиль

Ксенія Мішина в інстаграмі поділилася фотографіями зі знімального процесу англомовної стрічки про Чорнобиль — The Chernobyl Fallout. Глядачі вважають, що жанр хорору дуже личить актрисі.

Наразі фільмування стрічки перебувають у самому розпалі. Світова та українська прем’єри пройдуть одночасно. Орієнтовно фільм вийде на широкі екрани восени 2022 року.

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Образ Ксенії Мішиної у ролі Анастасії

Зірка показала готичний образ з темною помадою, закривавленим обличчям, синцями на тілі та у чорному вбрані.

Кадри зі зйомок The Chernobyl Fallout / Фото з інстаграму Ксенії Мішиної та Василя Москаленка

Повний текст Ксенії Мішиної в інстаграмі:

Ось і збулася маленька мрія дівчинки. Знялася вона в хорорі The Chernobyl Fallout. Нехай роль і невелика (завжди кажу: чітко формулюйте свої бажання), але зате яка… Синяк є? – є! Обличчя в крові було? – було! Монстри? Екзорцизм? – дізнаєтеся пізніше. А поки дякую команді @hollywoodukraine, режисеру @vasyl.moskalenko та ​​обставинам, які привели мене до моєї маленької мрії.

Реакція мережі

Актриса також спитала своїх підписників, чи люблять вони хорори. У відповідь отримала схвальні відгуки про свій образ:

"Щось буде неймовірне";

"Просто шикарна у будь-якому образі";

"Подивлюся фільм лише через вас";

"Вау, супер!";

"Боже, яка ви красива! Вас усі образи йдуть. Всі фільми та серіали з вашою участю дивлюся";

"Вау, чекаю з нетерпінням!".

Ксенія – дуже талановита та працьовита. Вона чудово впоралася з роллю англійською мовою. Думаю, що у Ксюші великі перспективи у світовому кіно. За п’ять років з її наполегливістю та самовіддачею вона може стати топакторкою Голлівуду,

– поділився режисер фільму.

Що відомо про проєкт The Chernobyl Fallout

Це перший український англомовний соціальний хорор під керівництвом Василя Москаленко. Сценарій проєкту адаптував голлівудський сценарист Майк Маккі. Виробництвом стрічки займається кінокомпанія Hollywood Ukraine.

У фільмі The Chernobyl Fallout ми підіймаємо одну з найважливіших проблем України: Чорнобильська аварія і її наслідки. Катастрофа змінила безліч доль, вплинула на хід світової історії. За допомогою популярного кінематографа я хочу ще раз звернути увагу глядачів на проблему наслідків вибуху на ЧАЕС,

– сказав Москаленко.

У центрі сюжету – історія таємного зникнення вченого з Великобританії у Чорнобильській зоні відчуження. На його пошуки прилетіла сестра Олівія і відправилася в місто Прип’ять. Там вона познайомилася з Анастасією, яка працює в місцевому готелі.

Однією з моїх кіномрій, скоріше кіноцілей, були зйомки у хорорі. І вуаля, недавно я приміряла на себе роль у фільмі жахів і отримала кайф від процесу. Всупереч невеликій ролі, у мене залишився синець на тілі. А ще чекав довгий процес розгримування після складного мейку. Крові було море!,

– поділилася враженнями актриса.

Головну роль у фільмі The Chrnobyl Fallout зіграла актриса з Великобританії Хлоя Луїза Буенс ("Круелла", "Кінгсман"). Також у фільмі зіграли: