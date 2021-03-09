Netflix зніме найдорожчий фільм у своїй історії: хто в ньому гратиме

Стрімінговий сервіс Netflix почав працювати над найдорожчим проєктом у своїй історії. Це фільм за шпигунським романом Марка Гріні під назвою "Сіра людина".

Бюджет фільму становитиме понад 200 мільйонів доларів. Режисерами будуть Джо й Ентоні Руссо, які зняли для Marvel 2 останні частини "Месників" і фільми про Капітана Америку.

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"Сіра людина": сюжет

Це бойовик-трилер, який розповідатиме про смертельну дуель між двома найманими вбивцями. Колишній агент ЦРУ Курт Джентрі переховується в Європі та намагається захистити дочок, які навіть не знають про його існування. За чоловіком полює його колишній напарник Ллойд Хансен.

Автори фільму обіцяють розпочати нову франшизу, яка за своїми масштабами не поступатиметься "Джеймсу Бонду".

Акторський склад

Зйомки повинні були розпочатися у 2014 році, тоді на головну роль погодився Бред Пітт. Але тепер відомо, що в головних ролях будуть Райан Гослінг і Кріс Еванс.

Кріс Еваннс грав Капітана Америку у фільмах Marvel. Але режисери переконують, що його персонаж буде істотно відрізнятися від супергероя. Замість хорошого хлопця ми побачимо негідника-антагоніста, який божевільно одягається.

Зйомки картини повинні розпочатись в січні 2021 року. А ось дату виходу стрічки поки тримають в секреті.

Також у фільмі гратимуть: