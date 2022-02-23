"Сірі бджоли": на Луганщині знімають фільм про війну за романом Андрія Куркова

В Луганській області нещодавно розпочали зйомки фільму Дмитра Мойсеєва "Сірі бджоли" за однойменним романом Андрія Куркова. Що відомо про стрічку – читайте далі.

Фільм "Сірі бджоли" розповідає історію про тих, хто живе на війні на Сході України. Головні ролі в фільмі виконали Віктор Жданов та Володимир Ямненко. Зйомки триватимуть упродовж двох місяців.

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Про що книга "Сірі бджоли"

За словами Андрія Куркова, який написав роман "Сірі бджоли", "це людська історія, це книжка про долю людей, які жили спокійно у своєму селі, а потім до них прийшла війна".

Це книжка про ті зміни, які відбуваються у психіці людини та в побуті, коли життя ламається і перестає бути, як раніше. Коли зникає електрика, коли більше не надходить пошта, коли ніде купити навіть хліба...

"І коли будь-який контакт зі сторонньою людиною є небезпечним. Людина начебто може допомогти, але може бути й так, що цей контакт призведе до трагедії. Це книжка про виживання", – доповнив він.

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Сюжет фільму

Як відомо зі сценарію стрічки, в "сірій зоні" поблизу лінії фронту, в невеличкому селі без електроенергії, залишилися жити лише двоє "ворогів дитинства". Під снарядами, що іноді пролітають над селом, з непроханими озброєними гостями, сусіди-пенсіонери поводять себе скромно, іноді зустрічаються, щоб порозмовляти.

Вони обидвоє різні за характерами, і життя в них склалось по-різному. Але, зважаючи на воєнні події, вони намагаються створити своє мирне життя в небезпечній місцині, але все руйнується, коли в селі з'являється російський снайпер.

Мене ця історія привабила тим, що фокус уваги не на війні, а на людині, внутрішній світ персонажів більший за зовнішній. І всі хочуть миру зовні й всередині,

– режисер Дмитро Мойсеєв

"Сірі бджоли": фото зі зйомок / Фото Держкіно