Українські кінодіячі висловили недовіру Держкіно та закликали відправити рекордний бюджет на ЗСУ

Близько 200 українських кінодіячів склали відкритий лист до президента України, голови Верховної Ради та прем'єр-міністра, у якому висловили свою недовіру керівництву Державного агентства України з питань кіно.

Представники української кіноіндустрії закликали відповідні органи перерозподілити цьогорічний бюджет відомства, що досяг рекордної суми у 589,6 мільйона гривень, на потреби Збройних Сил.

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Українські кінодіячі висловили недовіру Держкіно

У своєму листі кінодіячі висловили звинувачення у "системному непрофесіоналізмі Держкіно, нечесній практиці та неефективній роботі з міжнародними партнерами".

Українське кіно, як і вся культура загалом, потребує великої уваги та бюджетної підтримки для розвитку та репрезентації України, і є потужним елементом культурної дипломатії. На жаль, роки некомпетентної та недоброчесної роботи керівництва Держкіно переконують нас, що виділені кошти будуть використані неефективно та з численними порушеннями,

– йдеться у листі.

Кінодіячі також вказали, що відомство не має законних повноважень для проведення документування воєнних злочинів. Підписанти вважають, що рекордну суму в 589,6 мільйона гривень, виділену на Держкіно, слід перерозподілити на потреби захисників України.

Багато кінематографістів стали військовослужбовцями й потребують адекватного забезпечення – від грілок для ніг до дронів,

– написали в заяві.

Представники закликають до підписання листа

Поки що лист підписали 195 представників кіно та громадських організацій, зокрема "Українська Кіноакадемія", "Вавилон 13", "Сучасне українське кіно СУК", "Українська гільдія режисерів", "Мистецтво кіно", "86" та UMIND. Усі охочі також можуть приєднатися до підписання.

Відкритий лист представників української кіноспільноти Президенту України, Голові Верховної Ради, Прем‘єр-міністру України можна прочитати та підписати тут.