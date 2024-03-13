Скандал довкола Держкіно: адвокатка пояснила, чого вимагають кінематографісти

12 березня відбулося судове засідання щодо позову представників Національної спілки кінематографістів (НСКУ) проти Кабінету Міністрів України. Мовиться про оскарження рішення щодо продовження повноважень членів Ради з державної підтримки кінематографії.

У розмові з 24 Каналом адвокатка НСКУ Надія Денисюк пояснила перебіг справи. Вона зазначила чіткі аргументи Спілки.

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Чому НСКУ позивається проти Кабміну

НСКУ подали позов проти Кабміну через його рішення подовжити повноваження членів Ради. За словами адвокатки, є закон, який передбачає припинення дії після закінчення дворічного строку. І жодного іншого закону чи нормативного акту, який би дозволяв Раді діяти довше немає.

"Відповідно постанова Кабміну прийнята поза межами його повноважень, і вона суперечить закону. Це однозначна підстава для скасування цього нормативного акту. Кабмін в свою чергу посилається на воєнний стан і на аналогічні повноваження, які він має у відношенні інших органів, яким Рада з державної підтримки кінематографії не є. Держкіно посилається так само на існування воєнного стану, мовляв, не можуть вони провести конкурс", – зауважила вона.

Аргументів, які свідчили б про повноваження надані законом, ні Кабмін, ні Держкіно навести не можуть, бо їх фактично немає, наголосила Денисюк. Таким чином 12 березня відбулося засідання по суті, де виступили дві сторони і озвучили свої пояснення, а судді поставили питання.

Яка позиція Держкіно

Кабмін та Держкіно послідовно підтримують свою позицію, сказала Денисюк, і нових фактів чи аргументів не наводять.

"Позиція доволі проста, що по суті Кабмін і Держкіно мають право приймати ті чи інші рішення у відношенні державних органів. Вони вважають, що Рада з державної підтримки кінематографії є державним органом. Хоча Закон України про режим воєнного стану надає вичерпний перелік держорганів, повноваження яких не можуть припинятися протягом дії воєнного стану, і очевидно, що Рада не є таким органом і не входить у вказаний перелік суб'єктів", – пояснила адвокатка.

Наразі представники Ради продовжують свою роботу. На 15 березня призначене чергове засідання, яке має пройти в режимі онлайн і без прямої трансляції.

"Ми подавали забезпечення позову до суду, проте він з рекордною швидкістю відмовив нам, пославшись на те, що даний спір за позовом до Кабміну не стосується членів Ради з державної підтримки кінометографії. Хоча ці члени є третіми особами по справі. Вчора на засіданні був Олександр Недбаєв, член Ради, який підтвердив в суді, що ні на момент березня 2023 року, коли повноваження мали бути підтверджі, ні на сьогодні йому нічого не заборняє виконувати свої обов'язки", – пояснила Денисюк.

Що відбуватиметься далі

Наступне засідання має пройти 2 квітня. Слухання є відкритими, але суд може обмежити кількість вільних слухачів. Тому представники НСКУ виступають з клопотанням про більшу судову залу і допущення усіх бажаючих до слухання.

Що відомо про справу: основне