Скандал у Довженко-Центрі: Каждан йде з посади очільниці, хто її замінить

Юлія Каждан, яка тимчасово виконувала обов'язки генерального директора Довженко-Центру, написала заяву на звільнення. Заявила, що "розчарувалась в культурній спільноті".

Каждан пояснила своє рішення піти з посади булінгом, приниженням своєї честі та гідності, переходом на особистості, й, зокрема, через погрози, які, за її словами, їй періодично надходять.

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Зауважимо, що працівники Центру та активісти раніше влаштували акцію проти її призначення.

У зв'язку з цим Держкіно обрало нового тимчасового виконувач обов'язків гендиректора Довженко-Центру. Ним став Андрій Алферов – режисер, куратор, який співпрацював з Довженко-Центром, кінокритик і член міжнародної федерації кінопреси FIPRESCI.

Що не так із Каждан: головне про скандал

Держкіно 2 листопада звільнило Олену Гончарук із посади виконувачки обов'язків генерального директора Довженко-Центру, а на її місце призначило Юлію Каждан.

Журналісти "Слідства.Інфо" з'ясували, що попередня діяльність Каждан не пов'язана з кіно. Каждан займалася бухгалтерським обліком і пропонує консультації з гіпнотерапії та психосоматики.

Ця інформація викликала резонанс у суспільстві та колективі Центру. Співробітники не погодилися з призначенням Держкіно і не впустили Каждан у будівлю.

Після цього до будівлі Довженко-Центру кілька разів з обшуками приїжджали правоохоронці.

Зверніть увагу! 12 листопада працівники Довженко-центру влаштували акцію "Двіж волевиявлення" на знак протесту через зміну керівництва, яку там назвали "рейдерським захопленням". Працівники вимагали "прибрати руки" від роботи Центру.

А 15 листопада міністр культури та інформполітики України Олександр Ткаченко повідомив, що після наради з керівництвом Держкіно, Довженко-Центру, представниками Офісу президента та депутатами було ухвалено рішення призупинити реорганізацію Довженко-Центру.