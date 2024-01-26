Проросійський актор зніметься в американському серіалі "Білий лотос": МЗС України відреагувало

У третьому сезоні "Білого лотоса" планується долучення ще одного актора – серба Мілоша Биковича, навколо якого розгорівся скандал. Шанувальники висловили критику стрімінговій платформі HBO, яка відповідає за зйомки серіалу, через невдалий вибір акторського складу.

Міністерство закордонних справ України також відреагувало. Дізнайтесь, чому прихильники серіалу та українці протестують проти Мілоша Биковича.

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МЗС України присоромило HBO за співпрацю з Мілошем Биковичем

12 січня стрімінгова компанія НВО оголосила, що Мілош Бикович братиме участь у зйомках американського серіалу "Білий лотос", запланованих на лютий 2024 року. Після цього оголошення актор закрив свій профіль в соцмережах через критику з боку користувачів за його позицію щодо України.

Міністерство закордонних справ України також висловило свою реакцію на його участь у зйомках третього сезону популярного серіалу НВО "Білий лотос". Адже це артист, який відкрито виражає підтримку анексії Криму та повномасштабній війні Росії в Україні.

HBO, чи нормально для вас працювати з людиною, яка підтримує геноцид і порушує міжнародне право?,

– звернулись до телеканалу в МЗС України.

У своєму твіті МЗС додало відео, в якому представило докази активної підтримки Мілошем Биковичем російської політики. Тут можна побачити зустріч з Путіним, нагородження російськими медалями за внесок у культуру, участь у російських телешоу та навіть наявність паспорта країни-окупанта.

Росія прийняла мене ще з мого першого візиту сюди. Я відчуваю себе тут вдома. Я успадкував російські цінності, і вони перегукуються з моїми,

– казав Мілош Бикович.

Мілош Бикович – сербський актор з російським паспортом

Сербський актор отримав російське громадянство у 2021 році. У численних інтерв'ю він висловлював підтримку анексії Криму, аргументуючи це тим, що там "проживають росіяни". У своїх заявах Мілош висловлював думку, що мешканці Криму "зробили свій вибір на референдумі".

В одному з останніх інтерв'ю Бикович відповів на питання щодо того, чи справді серби віддають перевагу Росії більше, ніж росіяни, кажучи, що вони "були одним народом" і в сербській крові, як він стверджує, є "певна глибока ностальгія" за Росією.

Інтерв'ю Мілоша Биковича: дивіться відео онлайн

У іншій розмові актор висловлював думку, що у "так званому цивілізованому світі відсутні як демократія, так і людські цінності", і водночас зазначав, що "Росія рухається своїм шляхом".

У 2019 році Путін відзначив Биковича медаллю Пушкіна за його внесок у російське мистецтво та культуру. Актора занесли до бази "Миротворця", і йому було заборонено в'їзд до України.