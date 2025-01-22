"Кава з кардамоном" і авторське право: як розв'язується конфлікт між Наталією Гурницькою та СТБ

"Кава з кардамоном" — історична драма, адаптована за однойменною книгою Наталії Гурницької. Влітку 2025 року почалися зйомки другого сезону серіалу, однак письменниця висловила обурення щодо можливого порушення її авторських прав.

Перший сезон серіалу повністю базувався на книзі Наталії Гурницької. За сценарій другого сезону відповідали Сергій Коротун, Ірина Громозда та Катерина Маєвська, і його основна мета – показати нові повороти історії, які не є прямою адаптацією другого роману Гурницької.

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Скандал навколо зйомок 2 сезону серіалу "Кава з кардамоном"

Нещодавно у своїх соцмережах головна акторка серіалу Олена Лавренюк відповіла на питання щодо зйомок другого сезону без згоди авторки. Олена зазначила, що в соцмережах поширюється багато неправдивої інформації, і їй було дуже неприємно дізнатися, що Наталія Гурницька вирішила вести конфлікт з творцями, а не працювати спільно.



Олена Лавренюк про зйомки "Кави з кардамоном" / Скриншот

Наталія Гурницька не залишилась осторонь і відреагувала на коментарі Олени Лавренюк. Авторка вважає, що термін "спільно попрацювати" вона та творча команда розуміють по-різному. За словами Гурницької, команда спотворює сюжет історії Анни та персонажів її книг.

Їм глибоко наплювати й вони знімають те, що хочеться саме їм. Так само як байдуже й на те, що справжнє продовження історії Анни-вдови видане мною ще у 2017 році та що в чинній угоді наголошено, що ця угода не стосується продовження історії Анни,

– каже Гурницька.

Авторка стверджує, що в чорновому варіанті сценарію вона бачила чітке перенесення подій та персонажів з її другої книги "Мелодія кави у тональності сподівання", що, на її думку, є неправомірною адаптацією її праці.

А може творці серіалу так висловлюють жаль за тим, що в другому сезоні я вже не роблю редагування всіх варіантів сценарію, не прописую мову персонажів, щоб та була гарна та жива, і не консультую з історично-побутових питань, як безплатно це робила в першому сезоні? Відверто скажу, що вже не хочеться,

– пише авторка.

Гурницька висловила бажання вирішувати все в правовому полі та закликала компанію відповісти на її офіційний запит застереження щодо імовірного порушення авторських прав.