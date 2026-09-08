"Людина, яка втратила розум" : вийшов трейлер скандального документального фільму про Ілона Маск

Йдеться про стрічку "Маск" режисера Алекса Гібні. Новий трейлер уже показали напередодні прем'єри на Венеційському кінофестивалі, а в кіно документалка вийде 16 жовтня.

Як повідомляє People, документальний фільм триває майже чотири години. Сам Маск участі у створенні стрічки не брав. Ще у 2023 році він назвав майбутній фільм "замовною атакою" — щоправда, тоді робота над ним ще тільки тривала. Режисер Алекс Гібні відповів на це доволі просто: мовляв, звідки Маск знає, якщо фільм ще не вийшов?

"Геніальний винахідник" чи "людина, яка втратила розум"

У трейлері Маска встигають описати дуже по-різному. Одні голоси називають його "можливо, найвидатнішим винахідником сучасності" та порівнюють із реальним Залізним чоловіком. Інші використовують значно менш компліментарні характеристики — зокрема називають його хаотичним, примхливим, жорстоким та егоїстичним.

Про що буде фільм

Автори документалки намагаються розібратися не лише в особистості Маска, а й у масштабі його впливу. У фільмі згадують Tesla, SpaceX, Starlink, придбання Twitter, який згодом перетворився на X, а також участь Маска у розвитку штучного інтелекту та американській політиці.

До роботи над фільмом долучилися журналістка Кара Свішер, філософ Сем Гарріс та інші коментатори. У стрічці також з'явиться Джастін Маск — перша дружина Ілона.



"Маск": дивитись трейлер

Коли дивитися

Світова прем'єра "Маск" відбулась на Венеційському кінофестивалі 8 вересня 2026 року. Пізніше стрічку покажуть на Toronto International Film Festival, а в кінотеатрах вона стартує 16 жовтня. Дистриб'ютор Bleecker Street також зазначає, що з 23 жовтня фільм вийде у ширший прокат у США.

Як відомо Маск чстенько потрапляє в скандали. Не так давно він не дуже приємно висловився про акторку Енн Гетевей.