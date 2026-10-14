Від цих історій мороз по шкірі: скандинавські серіали, які неможливо забути

Скандинави, здається, знають особливий рецепт ідеального серіалу: беруть похмуру погоду, додають загадкове вбивство, кілька сімейних таємниць і детектива, якому явно не завадив би психотерапевт. Результат – історії, від яких неможливо відірватися навіть посеред ночі.

24 Канал зібрав три захоплюючі серіали, які сподобаються шанувальникам заплутаних сюжетів, психологічної напруги та несподіваних розв'язок. І хоча сонячної погоди тут майже не буде, нудьгувати точно не доведеться.

"Міст"

Рік: 2011–2018

Жанр: кримінальний детектив, трилер

IMDb: 8,6

На мосту між Данією та Швецією знаходять тіло жінки, яке лежить просто на державному кордоні. Розслідувати злочин беруться двоє детективів – шведка Сага Норен та данець Мартін Роде.

Вони абсолютно різні за характером, але змушені працювати разом. Незабаром з'ясовується, що вбивство – лише початок значно страшнішої історії.

Що кажуть критики: Оглядач The Guardian Філ Гоган похвалив серіал за атмосферу, незвичайний детективний дует і захопливу кримінальну інтригу. Особливу увагу критика привернула героїня Софії Гелін, яка стала однією з найвпізнаваніших постатей скандинавського детективу.



"Міст":дивитись трейлер

"У пастці"

Рік: 2015–2021

Жанр: детектив, кримінальна драма, трилер

IMDb: 8,0

У маленькому ісландському містечку знаходять понівечене людське тіло. Місцева поліція починає розслідування, але потужна снігова буря відрізає населений пункт від зовнішнього світу.

Тепер детективам доведеться шукати вбивцю серед людей, які опинилися в пастці разом із ними. І що більше таємниць випливає назовні, то підозрілішими стають навіть найбільш добропорядні мешканці.

Що кажуть критики: Сем Волластон із The Guardian високо оцінив похмуру атмосферу, реалістичних персонажів та відчуття ізоляції. На його думку, саме поєднання кримінальної загадки й суворої ісландської природи робить серіал особливо напруженим.



"У пастці": дивитись трейлер

"Каштановий чоловічок"

Рік: 2021

Жанр: кримінальний детектив, психологічний трилер

IMDb: 7,6

У Копенгагені знаходять жорстоко вбиту жінку, а поруч із тілом – маленьку фігурку, зроблену з каштанів.

За справу беруться двоє детективів, які невдовзі виявляють моторошний зв'язок між убивством і зникненням доньки відомої політикині. З кожною новою зачіпкою розслідування стає дедалі небезпечнішим.

Що кажуть критики: Оглядач IndieWire Стів Грін відзначив стильну візуальну подачу серіалу, хоча й розкритикував дещо спрощену детективну загадку. Натомість критик Decider Джоел Келлер похвалив інтригу та переконливих головних героїв. Перший сезон отримав 100% позитивних рецензій на Rotten Tomatoes за результатами дев'яти відгуків критиків.

"Каштановий чоловічок": дивитись трейлер

Якщо вам до душі заплутані сюжети та несподівані розв'язки, маємо для вас ще й добірку захопливих британських серіалів. Тут знайдуться історії, які змусять забути про час і відкласти всі справи заради наступної серії.



