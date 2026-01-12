Від творців "Зворотного напрямку": про що новий детективний серіал "Скарби"
- Новий серіал "Скарби" розповідає про Віру, яка повертається до рідного міста і хоче повернути родинний будинок, та капітана поліції Богдана, який шукає вбивцю свого батька.
- Головні ролі виконують Євген Лісничий і Анастасія Іванюк, а до акторського складу приєдналися Даша Трегубова, Олексій Нагрудний, Сергій Мітрюшин та Ірина Кудашова.
У 2025 році на телеканалі "1+1" відбулась прем'єра мелодрами "Зворотний напрямок", яка завоювала любов українців. Це історія про Романа і Дарину, які уклали вимушений шлюб, однак пізніше між ними виникли справжні почуття.
Уже зовсім скоро на телеканалі "1+1" вийде новий детективний серіал від творців "Зворотного напрямку", який називається "Скарби". Про що він, читайте на сайті 24 Каналу.
Про що серіал "Скарби"?
У серіалі розповідається про Віру, яка повертається до рідного міста, щоб почати нове життя. Після смерті батьків родинний будинок дівчини присвоїли родичі й тепер вона хоче його повернути.
У той час у місто прибуває капітан поліції Богдан. Він удає бізнесмена і береться за розслідування, щоб знайти вбивцю свого батька. Завдяки випадковій зустрічі почуття з'єднуються з таємницями минулого, а життя героїв може змінитися через скарб часів Другої світової війни.
Головні ролі у серіалі зіграли:
- Євген Лісничий – зірка серіалів "Реванш і "Голова".
- Анастасія Іванюк – відома за фільмом "Потяг у 31 грудня" і за серіалом "Прикордонники".
Також до зйомок долучилися: Даша Трегубова, Олексій Нагрудний, який знявся у серіалі "Жіночий лікар. Нове життя", а також Сергія Мітрюшин з серіалу "Парочка слідчих" і Ірина Кудашова з серіалу "Школа".
