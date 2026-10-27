Вийшов трейлер української комедії "Скажене Різдво" з Горбуновим і Задніпровським

Після п'ятирічної перерви герої популярної української комедійної франшизи повертаються на великі екрани. І цього разу обіцяють влаштувати справжній святковий хаос.

Як повідомляє 24 Канал, четвертий фільм франшизи вийде в кінотеатрах уже 26 листопада 2026 року.

Про що буде "Скажене Різдво"

Цього разу Василь Середюк вирішує будь-що зібрати всю родину на Різдво. І замість звичайного запрошення вигадує хитрий план: переконує дітей, що важкохворий і це може бути його останнє свято.

Звісно, всі терміново приїжджають до Яблунівки. За одним столом збираються одразу три покоління Середюків – діти, онуки, французькі свати та навіть ромська баронеса.

Однак коли родичі дізнаються про обман, різдвяна ідилія перетворюється на справжній сімейний апокаліпсис. Словом, хотів Василь теплого родинного свята, а отримав усе те, за що ми й любимо "Скажене весілля".



"Скажене Різдво" – дивитись трейлер

До своїх ролей повернулися Назар Задніпровський, Юрій Горбунов, Леся Самаєва, Поліна Василина, Джиммі Воха-Воха, Катерина Кузнецова та інші актори франшизи.

У фільмі також з'являться POSITIFF, Lida Lee, Олег Михайлюта (Fahot), Бампер і Сус та Гарик Корогодський.

До речі, POSITIFF і Lida Lee записали спільний саундтрек до комедії. Прем'єра пісні та кліпу запланована на 20 листопада, а перші фрагменти композиції вже можна почути в трейлері.

Продюсер стрічки Юрій Горбунов наголосив, що за всіма кумедними пригодами прихована історія про родинне тепло, любов і традиції, які об'єднують українців.

Крім того, нещодавно вийшов перший тизер нової української комедії з Лесею Нікітюк у головній ролі.



