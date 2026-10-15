Ніяких спокійних свят: зірки "Скаженого весілля" повертаються у новій комедії

Якщо ви думали, що після трьох "Скажених весіль" родина Середюків нарешті заживе спокійним життям, то маємо погані новини. Цього разу невгамовний Василь вирішив зіпсувати всім не весілля, а Різдво. Причому почати святкування він планує з такої брехні, що навіть Санта Клаус навряд чи приніс би йому подарунки.

Як повідомляє 24 Канал вже 26 листопада 2026 року в український прокат вийде нова комедія "Скажене Різдво" – продовження популярного кіновсесвіту "Скаженого весілля".

Про що буде фільм "Скажене Різдво"

У центрі сюжету знову опиниться Василь Середюк, який понад усе мріє зібрати всю велику родину за святковим столом. Але є проблема: діти давно виросли, мають власні сім'ї та не надто поспішають до батьківської хати.

Тоді Василь вигадує, як йому здається, геніальний план. Він повідомляє рідним, що важко хворий і це може бути його останнє Різдво.

Звісно, після такої новини додому з'їжджаються всі: діти, онуки, свати й навіть батьки Франсуа.

Однак маленька брехня швидко перетворюється на справжню катастрофу. Середюк дедалі більше заплутується у власних вигадках, а омріяне сімейне свято опиняється під загрозою.

Чи вдасться йому врятувати Різдво та повернути довіру близьких – глядачі дізнаються вже в кінотеатрах.



"Скажене Різдво": дивитись тизер

Хто зіграє у новій українській комедії

До своїх ролей повернуться добре знайомі глядачам актори: Назар Задніпровський, Леся Самаєва, Поліна Василина та Джиммі Воха-Воха.

Також у стрічці знімуться Юрій Горбунов, Олександр Кобзар, Інна Приходько, Арам Арзуманян, Катерина Кузнецова, Катаріна Файн, В'ячеслав Хостікоєв та інші.

Режисером святкової комедії став Валентин Шпаков, відомий за проєктами "Потяг до Різдва" та "Хатник". Продюсерами виступили Юрій Горбунов та Ірина Костюк.

До слова, "Скажене Різдво" стане четвертим повнометражним фільмом франшизи та поверне її на великі екрани після п'ятирічної перерви.

Нагадаємо, зовсім скоро в український прокат виходить романтична комедія "Хатник".



