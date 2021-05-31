"Скажене весілля 3": три епізоди, які не увійшли до фінальної версії комедії

Автори проєкту "Скаженого весілля" на своїй ютуб-сторінці опублікували три захопливі сцени, які, на жаль, не увійшли до фінальної частини фільму. Нагадаємо, що комедія стартувала 25 лютого 2021 року. Відтак третя частина фільму стала 5-ю стрічкою FILM.UA Group, що за касовими зборами перевищила позначку в мільйон доларів.

Кожна частина трилогії "Скажене весілля" присвячена весільній церемонії одному з нащадків Галини та Василя Середюка. Щоразу глава родини Василь Середюк мріє про традиційну церемонію та ідеального зятя, однак всі очікування головного героя не справджуються. На черзі – весілля молодшого сина подружжя Захара, тому на нього покладають чимало сподівань.

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Обраницею хлопця стає донька циганського барона, відтак на родину очікує ще одне екзотичне свято. Проте, під час виробництва серіалу автори вирішили, що не всі епізоди потраплять у фінальну частину. Отож про те, що залишилося поза кадром, ми вам розкажемо у нашому матеріалі.

Сцена 1: "Василь і Франсуа в поліцейському відділку"

Стоямба! Полковник Попадюк – борець за закон і порядок усіх "Скажених весіль".

Сцена 2: "Франсуа – подільський дядько"

Перевірку пройдено: Франсуа — подільський дядько!

Сцена 3: "Рада і Захар"

"На весіллі все має значення: сукня, ресторан, фата, тамада і навіть колір бутоньєрки". І коли це готово, залишається лише весь табір кликати!

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Головні актори "Скаженого весілля 3":

Катерина Файн – наречена Рада Алькарес;

В'ячеслав Хостікоєв – наречений Захар Середюк;

Ігор Крикунов – циганський барон, батько нареченої;

Назар Задніпровський – батько нареченого Василь Середюк;

Поліна Василина – Катерина Середюк;

Джиммі Воха-Воха – чоловік Катерини Франсуа;

Юрій Горбунов – тамада;

Леся Самаєва – Галина Середюк;

Олександр Кобзар – сусід Тарас;

Віра Кобзар – сусідка Оксана;

Інна Приходько – сусідка Оля;

Арам Арзуманян – сусід Ашот;

Потап – священник;

Олексій Завгородній – священник;

Олег Винник – співак.

"Скажене весілля 3": дивіться трейлер