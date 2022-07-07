Гумор під час війни та чому варто піти на "Скажених сусідів": ексклюзивне відеозвернення акторів

Відсьогодні, 7 липня, в українських кінотеатрах стартує комедія "Скажені сусіди", яка розрадить українців, надихне та підтримає. Чому гумор так важливий під час війни – дивіться нижче.

Редакція Kino 24 запитала у виконавців головних ролей "Скажених сусідів", чи доречно зараз жартувати, радіти та ходити в кіно на комедії. Юрій Горбунов зазначив, що навіть на офіційних перемовинах жартують, щоб зняти напругу. Інна Приходько пожартувала про те, чому у нас немає "жартівливих Байрактарів". Арам Арзуманян сказав, що гумор – все його життя, а Леся Самаєва вірить, що відчуття радості допоможе нам набратися сил, перезавантажитися і продовжувати допомагати армії, щоб наблизити нашу перемогу.

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Насправді українці вміють жартувати хоч греблю гати та й так, що аж гай шумить!

Гумор і "Скажені сусіди" в кіно з 7 липня: чому варто піти на прем’єру

"Скажені сусіди" є продовженням "Скаженого весілля". Як зазначають автори проєкту, у глядацькій зацікавленості новим фільмом немає сумнівів, адже кінотрилогію, що стала його основою, можна з повним правом назвати найуспішнішим українським кінопроєктом останніх років.

Відсьогодні українці побачать улюблених героїв, але вже з новими пригодами та незмінними цінностями: любов’ю, дружбою та міцними стосунками. І новими сусідами.

Відгриміли всі скажені весілля, але несамовиті пригоди в Яблунівці продовжуються! Вдень чи вночі, влітку чи взимку – аби напакостити сусіду завжди є час, натхнення та фантазія. А от "чужим" тут зовсім не раді,

– йдеться в офіційному синопсисі картини.

"Скажені сусіди: Нові історії": дивіться трейлер онлайн

Гумор – невід’ємна частина мого життя, – Інна Приходько

Згодом читайте у межах проєкту " Інтерв’ю 24 " інтерв’ю з головним героєм "Скажених сусідів: Нових історій" Назаром Задніпровським, який виконав роль Василя Середюка.

Роль у "Скажених сусідах" – Олька

Інна Приходько, яка понад 15 років свого життя присвятила гумору, вважає, що його не буває забагато. За словами акторки, гумор допомагає розрядити будь-яку нехорошу ситуацію. "Гумор – це невід’ємна частина мого життя", – зазначила вона.

Особливо гумор потрібний у часи війни. Зірка зауважила, що українці вміють влучно і дотепно жартувати: "У нас нереальне почуття гумору і це вже стало одним із видів нашої української зброї". Українські жарти, як зазначила зірка, вміють дати такого перчухана російському окупанту, що ой-ой!".

А взагалі, за словами Інни, було б цікаво, якби з’явився такий вид зброї, як "жартівливий Байрактар".

Уявіть собі: ти спочатку вичисляєш росіянина, цілишся в нього, а коли потрапляєш, то голосно смієшся. Сміємося, отже, не здаємося,

– зазначила зірка.

Інна Приходько запросила українців на прем’єру "Скажених сусідів". Чому варто піти? Адже це:

улюблені герої;

кумедні ситуації;

історія про скажених сусідів, але нормальних, не таких, як у нас;

в "Скажених сусідах" ви побачите більше ваших улюблених Ольку та Ашотіка та їхньої доньки Гаєне;

наш фільм підніме бойовий дух українців, а це значить, що ми станемо ще на крок ближче до перемоги.

Інна Приходь про гумор під час війни та прем’єру "Скажених сусідів": дивіться відео

Арам Арзуманян: "Щоби не з’їхати з глузду, треба жартувати"

Роль у "Скажених сусідах" – Ашот

Гумор для Арама – все його життя. Він, скільки себе пам’ятає, завжди жартує, смішить, розважає. За словами актора, гумор лікує.

Під час війни він важливий, щоб підбадьорювати, адже війна – дуже страшна штука, яка поглинає повністю. І, щоби не з’їхати з глузду, треба жартувати й сміятися. Особливо зараз, як повідомив Арам, дуже круто працює сарказм над ворогом.

Піти на "Скажені сусіди: Нові історії" дуже треба, адже, по-перше, це смішно, по друге, це дуже весело, і, по-третє, там є я,

– поділився Арам.

Арам Арзуманян про "Скажених сусідів" та гумор, який лікує: дивіться відео

Леся Самаєва порівняла гумор зі сеансом у психотерапевта

Роль у "Скажених сусідах" – Галина Середюк

Як це не дивно, але, за словами Лесі, дуже багато людей зараз цього потребують. "Це як сходити до психотерапевта на сеанс", – доповнила вона.

Леся також звернулася до українців і запросила в кіно: "Я за допомогою нашої комедії, зробленої з любов’ю для наших українців, України, українською командою, маю можливість саму себе "витягти за волосся". Тобто це як допомогти самій собі психологічно, хоча б на деякий час набрати повітря для того, щоб потім з новими силами допомагати нашій армії, Батьківщині у цій страшній війні".

Леся Самаєва розповіла, чому варто піти на прем’єру "Скажених сусідів": дивіться відео

Навіть на найскладніших перемовинах жартують, – Юрій Горбунов

Роль у "Скажених сусідах" – тамада Назарій Запухляк

Гумор, за словами Юрія, це підняття бойового духу, настрій, позитивні емоції, яких зараз дуже мало. "Навіть на найскладніших перемовинах, ще до війни та під час, коли дуже серйозна і напружена ситуація, влучний жарт завжди знімає напругу і допомагає людям домовитися", – прокоментував він.

Гумор, насправді є дивовижною пігулкою для того, щоб відволіктись, щоб набратися позитивної енергії. Саме все це є у фільмі "Скажені сусіди. Нові історії",

– наголосив Горбунов.

"Всюди, де можливо прийти в кінотеатр, зробіть це, ви отримаєте багато задоволення, ви відволічетеся від всього, що зараз відбувається, наберетеся сил та енергії для того, щоби допомагати нашим Збройним силам, теробороні й наближати перемогу", – підсумував він.

Юрій Горбунов запросив українців в кінотеатри на комедію "Скажені сусіди": дивіться відео