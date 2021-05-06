Глядачі побачать новий серіал "Скажені сусіди" від творців "Скаженого весілля"

FILM.UA Group та 1+1 media працюють над першим власним оригінальним серіалом "Скажені сусіди" для платформи онлайн-телебачення Київстар ТБ.

"Всіх людей створив Бог, і тільки сусідів – диявол!" – під таким слоганом вийде новий комедійний серіал "Скажені сусіди" за мотивами найуспішнішої кінотрилогії "Скажене весілля".

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Проєкт серіалу "Скажені сусіди" став одним із переможців другого пітчингу патріотичних фільмів від Мінкульту й отримав фінансування у розмірі 900 450 грн.

Сюжет та актори "Скажених сусідів"

Як і раніше у кіновсесвіті "Скаженого весілля", на глядачів чекатимуть вже знайомі персонажі та нові герої франшизи. Нагадаємо, в останній частині кінофраншизи зіграли:

Катерина Файн – наречена Рада Алькарес;

В'ячеслав Хостікоєв – наречений Захар Середюк;

Ігор Крикунов – циганський барон, батько нареченої;

Назар Задніпровський – батько нареченого Василь Середюк;

Поліна Василина – Катерина Середюк;

Джиммі Воха-Воха – чоловік Катерини Франсуа;

Юрій Горбунов – тамада;

Леся Самаєва – Галина Середюк;

Олександр Кобзар – сусід Тарас;

Віра Кобзар – сусідка Оксана;

Інна Приходько – сусідка Оля;

Арам Арзуманян – сусід Ашот;

Потап – священник;

Олексій Завгородній – священник;

Олег Винник – співак.

Цього разу історія Василя Середюка та його сім’ї буде присвячена "мирному часу": не в екстремальних умовах нескінченних весіль, а звичайного буденного життя. Однак, навряд чи це життя можна назвати спокійним, – зазначають творці серіалу.

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Як зазначають автори проєкту, у глядацькій зацікавленості майбутнім серіалом немає сумнівів, адже кінотрилогію, що стала його основою, можна з повним правом назвати найуспішнішим українським кінопроєктом останніх років.

Новий проєкт складатиметься з 24 епізодів тривалістю по 25 хвилин кожен.

Створення першого Original серіалу для Київстар ТБ і, в принципі, крок назустріч виготовленню власного якісного контенту – це те, про що ми давно мріяли, і про що, без перебільшень, мріють мільйони українців,

– розповів Павло Рибак, керівник проєкту Київстар ТБ з боку 1+1 media.



Постер / Фото FILM.UA Group

Для FILM.UA участь у створенні першого Original серіалу для Київстар ТБ на основі нашої "скаженої" франшизи – це ще один крок на шляху комплексного розвитку українського аудіовізуального ринку, що його ми вбачаємо своїм стратегічним пріоритетом, – коментує CEO FILM.UA Group Вікторія Ярмощук.

Точна дата виходу серіалу "Скажені сусіди" поки що невідома, як і терміни знімання.