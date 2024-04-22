Приголомшлива сума: скільки зібрала "Дюна 2" у прокаті

Нещодавно фільм "Дюна: Частина друга" вийшов у цифровий прокат на платформах Amazon та AppleTV+ та інших. Проте сиквел фільму "Дюна" продовжує показувати в кінотеатрах, і вже є інформація про те, скільки він заробив протягом 8 тижнів прокату.

До речі, стрічку також можна переглянути на українській платформі MEGOGO. У матеріалі дізнаєтесь, яку шалену суму зібрала "Дюна" у світовому прокаті.

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Яку суму зібрала "Дюна 2" у прокаті

Фільм "Дюна 2" від режисера Дені Вільнева зібрав практично 700 мільйонів доларів у кінорейтингу. Картина досягає дивовижних успіхів, і це лише початок.

Особливо великі злети він відзначив у США та Канаді. Наразі лише п'ять фільмів у 2023 році змогли досягти подібного рівня успіху, а у 2022 році – лише вісім.

У США сиквел заробив 276 мільйонів доларів, а в міжнародному кінопрокаті 416 мільйонів доларів (Велика Британія, Китай та Франція).

Перший фільм не зміг досягти такого ж успіху: у 2021 році через Covid-обмеження він вийшов одразу в онлайн-кінотеатрі HBO, що вплинуло на збори. Крім того, перед виходом було певне скептичне ставлення, оскільки попередні екранізації роману Дюна від інших режисерів виявилися неуспішними.

Про що стрічка "Дюна 2"

Пол Атрід та його мати Джессіка приєднуються до фременів, стаючи членами їхнього племені. Деякі фремени вірять у пророцтво, що мати та син принесуть процвітання Арракісу. Проте не всі поділяють цю думку, серед них й Чані.

"Дюна 2": дивіться онлайн трейлер фільму

Тим часом Джессіка стає Превелебною матір'ю, випиваючи Воду життя, що змінює і жінку, і її ненароджену дитину. Джессіка робить усе, щоб зміцнити владу сина, яка поступово зростає. Настала пора для Пола вирішити, чи брати на себе тягар пророцтва, чи обрати інший шлях.

До речі, уже відомо, що прихильникам варто очікувати продовження. Творці оголосили, що розпочнуть роботу над "Дюною 3".