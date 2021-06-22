"Скромний Локі": Marvel випустила нову короткометражку про серіал "Локі"

Marvel Entertainment далі ефектно підігріває цікавість глядачів до серіалу "Локі", який щосереди виходить на платформі Disney+ і, який отримав вже багато схвальних відгуків від топових критиків та культурних оглядачів. На своїй ютуб-сторінці Marvel показала ще одне нове відео "Скромний Локі".

Що показали в новому ролику про "Локі"?

У новому відео актори Оуен Вілсон, Вунмі Мосаку і Софія Ді Мартіно читають текст і, таким чином, представляють бога пустощів. Вони також по черзі описують кожну нову серію серіалу.

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Далі зірки починають розуміти, що щось не так із написаними рядками, вони гіперболізовані, надто вихваляють Локі. Коли троє акторів перестають читати і запитують: "Хто написав репортаж?", камера повертається до Тома Гіддлстона – він хитро посміхається, тримаючи планшет та маркер.

"Скромний Локі" 2021: дивіться відео онлайн

Цікаві факти про серіал "Локі"

Робота над серіалом стартувала на початку 2020 року. Робоча назва проєкту – "Річковий круїз";

Виконавець головної ролі Том Хіддлстон був в курсі того, що його персонажу "подарують" власний проєкт ще до виходу на екрани "Месників: Війна нескінченності". Озвучивши дату прем'єри, він також розповів, що з нетерпінням чекає занурення в абсолютно новий сюжет і зустріч з несподіваними противниками. За словами актора, вихід мінісеріалу відбудеться тільки завдяки фанатам Всесвіту Marvel;

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Глядачі й критики були розчаровані представленим у 2019 році логотипом проєкту. Він здався якимось блідим і невиразним. Однак шоураннери пояснили, що головним завданням дизайнерів була не привабливість, а зміст: постер містить натяки на сюжет серіалу.

На роль ведучого сценариста серіалу був запрошений Майкл Уолдрон. Шанувальникам американської мультиплікації він відомий як один з авторів культового "Ріка і Морті".

Графік виходу серій серіалу "Локі"

Серіал виходить на Disney+ кожного тижня, щосереди.

1 епізод – 9 червня 2021 року;

2 епізод – 16 червня 2021 року;

3 епізод – 23 червня 2021 року;

4 епізод – 30 червня 2021 року;

5 епізод – 7 липня 2021 року;

6 епізод – 14 липня 2021 року.

Серіал "Локі" 2021: дивіться трейлер