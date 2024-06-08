Вірить у ЗСУ та працює в театрі: де зараз Слава Красовська

Слава Красовська є зіркою серіалів "Кріпосна", "Жіночий лікар" та "Опер за викликом". Від початку повномасштабного вторгнення вона залишилась в Україні та підтримує наші Сили оборони.

Кіно 24 розповість, чим Станіслава Красовська займається у нинішній час. Також дізнаєтеся, що для неї означає театр у ці важкі часи.

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Де зараз Слава Красовська

Слава Красовська зараз продовжує акторську діяльність. Зокрема, вона є провідною акторкою українського малого драматичного театру у Києві.

Продовжую займатися акторством чи то за інерцією, чи дійсно вірю в можливість нести світло в темні часи, стукати у серця, а коли їх відкривають – обмінюватися енергіями, думками, почуттями,

– писала акторка у своєму інстаграмі ще в червні 2022 року.

Також протягом цього періоду вона стала частиною акторського складу серіалу "Жіночий лікар. Нове життя".

Крім цього, Слава Красовська є керівницею колективу Open Art Studio ARTISTIC, де вона проводить заняття з акторської майстерності. Відомо, що на заняття можуть приходити і ті, хто раніше не був знайомий з акторськими техніками. Слава розповідала, що кошти із занять відправляються на підтримку української армії.

Зазначимо, що Слава також долучалася до акторського благодійного аукціону, де збирали кошти на придбання 5 карет "швидкої допомоги" для Збройних Сил України.

Зазначимо, що вона не раз у своїх публікаціях писала про віру у наші Сили оборони.

Також, промоніторивши соціальні мережі Слави, помітно, що під час війни не останню роль в її житті відіграють благодійні вистави. Попри тяжкі часи, вона все ж намагається шукати позитив. Або, як зазначила сама Слава, "фокусуватися на хорошому та хороших, як би не боліло". Акторка поділилася, що, окрім акторства, займається ще й танцями та вокалом.

Єдине, що залишається – помічати і цінувати хороше і хороших. Дякувати Всесвіту за людей і події, які не просто так. У мене є омріяна робота і я обожнюю усі її прояви: зніматися в кіно, серіалах і роликах для ютубу, дублювати кіно, грати і репетирувати в театрі, озвучувати аудіокниги, викладати акторство дітям і дорослим,

– поділилася Слава Красовська.

Фільмографія Станіслави Красовської