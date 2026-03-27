Чи буде 2 сезон українського детективного серіалу "Слідча", який обожнюють українці

Під час повномасштабної війни вийшло чимало якісних українських серіалів, які сміливо можуть конкурувати з серіалами від Netflix. Один з них – "Слідча".

Це детективний серіал, де головну роль зіграла Анастасія Цимбалару. В інтерв'ю 24 Каналу акторка поділилася, чи буде продовження цієї історії.

Чи буде 2 сезон серіалу "Слідча"?

У цьому українському детективі Цимбалару зіграла роль слідчої Анастасії Ясинської, чиє життя змінилось 10 років тому, коли її брат захистив від кулі ціною власного життя. Усі ці роки Ася намагається дізнатися правду та знайти вбивцю брата. Дівчина залишає столицю та переїжджає до провінційного Травневого, де очолює відділ і паралельно пробує розплутати давню справу свого брата.

Анастасія Цимбалару зізнається, що дуже любить цю героїню і багато сил вклала в цей проєкт, тож хочеться вірити, що історія все-таки матиме продовження.

Я б дуже хотіла, але, на жаль, поки немає жодної інформації. Наскільки розумію, все залежить від фінансування. Коли ми знімали першу частину, була зав'язка на другий сезон, але минув рік, і поки нічого конкретного нам не повідомляли,

– каже Настя.

Який детективний серіал вийде незабаром?

Серед українських детективів, які обожнюють глядачі, є "Парочка слідчих". Історія амбітної слідчої Софії та судмедексперта Паші нікого не залишила байдужим, тож глядачі нетерпляче чекають на продовження.