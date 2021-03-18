Українсько-словацький серіал "Слов'яни" посів лідерську позицію за кордоном

Серіал спільного виробництва України та Словаччини вже стартував на словацькому телебаченні. На телеканалі TV JOJ проєкт зібрав біля екранів 700 тисяч глядачів – це 14% населення країни.

Один з продюсерів стрічки Юрій Карновський прокоментував, що радий був почути про успішні результати проєкту у Словаччині. Він сподівається, що в Україні серіал збере ще більше переглядів.

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Він зауважив, що цей серіал є результатом роботи двох професійних команд. Творці мали на меті зняти масштабний та якісний історичний проєкт.

Результат виправдав наші сподівання: серіал зібрав біля екранів (у Словаччині – 24 канал) майже 700 тисяч глядачів, з часткою перегляду 27.7%, відповідно, посів лідерську позицію...Сподіваємось, що в Україні серіал перегляне ще більше глядачів і доля перегляду буде ще більшою,

– заявив Карновський.

Серіал "Слов'яни": сюжет

Це 12-серійний історичний серіал з елементами фентезі про життя слов'ян на межі 6 – 7 століть.

Юна травниця Драга шукає спосіб врятувати свого брата, який перетворився на оленя. Одного разу олень приводить її до непритомного пораненого незнайомця, який не пам'ятає, хто він. Драга рятує чоловіка, дає йому ім'я та пускає у своє життя. Разом вони намагаються з'ясувати, хто він та звідки, але чим більше правди дізнаються, тим більша загроза нависає над всіма жителями слов'янського городища Великий стіл.

Серіал "Слов'яни": дивіться трейлер

Цікаві факти про зйомки проєкту:

Зйомки проєкту проходили поблизу села Дениші Житомирської області.

До бойових сцен залучені каскадери світового рівня, які працювали над постановками в "Грі престолів", фільмах Рідлі Скотта і Стівена Спілберга.

У кадрі українські актори говорять українською, а словацькі колеги відповідають їм словацькою. Але в Україні серіал транслюватиметься українською мовою, в Словаччині – словацькою.

Прем'єра серіалу в Словаччині відбулася 10 березня 2021 року. А ось в Україні вона лише запланована. Точна дата поки що невідома, проєкт транслюватиме телеканал 1+1.