Сімейне кіно "Смак свободи" вийде у кіно з 7 березня: чим воно особливе

З 7 березня в кінотеатрах України вийде "смачне" фентезі "Смак свободи". Фільм натхненний творчістю відомої української кулінарної майстрині Ольги Франко.

Чи чули ви про підливу з труфлів, черепаху у студенці, смажені устриці чи мікдаловий торт? Цікаво, адже локальна українська кухня справді може бути витонченою. Про це майже 100 років тому писала Ольга Франко у своїй "Першій українській загально-практичній кухні". Про це 24 Каналу повідомила пресслужба фільму.

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"Смак свободи": все, що відомо про кулінарну стрічку

Саме цією роботою надихалися автори сімейного фільму "Смак свободи". У проєкті поєднали пристрасть до кулінарії, важливість відродження власних забутих смаків та романтично-мотиваційну історію тендітної мрійниці Варі.

Кухня будь-якої країни – це можливість пізнати її на смак. Відкривши для себе цю унікальну кулінарну книжку, ми захопилися ідеєю створити кіноісторію, яка б показала наші власні кулінарні традиції нам самим та світу з нової, яскравої сторони. Ця книжка, як і фільм – не про рецепти, а про філософію життя, смак життя, про мистецтво жити та зберігати власні традиції. І, звісно, ми відкриваємо для світу нашу видатну авторку та шефиню – пані Ольгу Франко!

– поділилася Олена Моренцова-Шулик, авторка ідеї проєкту, сценаристка та креативна продюсерка.

За сюжетом, дівчина Варя мріє про високу кухню, тож вирушає на пошуки себе до міста Львів. Як то кажуть, перший млинець нанівець, але це точно не про цю завзяту дівчину. На неї чекають не лише романтичні пригоди та гастрономічні експерименти, а й знайомство з таємничою Ольгою Франко, яке змінить її життя назавжди.

Головну роль Варі зіграла молода акторка Ірина Кудашова, відома за участю в серіалі "Школа", а її протеже – Ольгу Франко – втілила талановита Ірма Вітовська. У кадрі також з’являються:

Костянтин Темляк,

Томаш Собчак,

Тетяна Малкова,

Римма Зюбіна.

У стрічці також з'явиться співачка Jamala, супермодель та телеведуча Алла Костромічова, акторка, модель та телеведуча Вікторія Маремуха, а також "пекельний шеф" Алекс Якутов.

"Впевнена, "Смак Свободи" стане справжнім свіжим подихом для українського глядача. Це кіно, яке можна подивитися всією родиною, – з батьками, з дітьми, з коханими й з друзями, – кожен отримає задоволення від сюжету, меседжів та гри улюблених акторів. Це кіно про вірність собі, про те, щоб іти до кінця заради своєї мети, про мрії й дива, які трапляються з кожним із нас, у будь-якому віці. А кулінарні мотиви стрічки в поєднанні з love story стануть чудовим і чарівним початком для українського весняного кіносезону", – прокоментувала Надія Коротушка, директорка кінотеатрального напрямку FILM.UA Distribution.

"Смак свободи" у кіно з 7 березня 2024 року! Не пропустіть.

Постер фільму "Смак свободи" / Ganza Film