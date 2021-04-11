Спочивайте з миром, – зірка серіалу "Корона" прокоментував смерть принца Філіпа

Весь світ оплакує принца Філіпа, який помер 9 квітня у Віндзорському замку. До слів співчуття долучився і актор серіалу "Корона" Тобайас Мензіс, який зіграв герцога Единбурзького у стрічці.

Наразі у Великій Британії оголосили траур, а всі світові лідери висловлюють співчуття королівській родині через смерть принца Філіпа. Окрім цього, знаменитості також публічно коментують цю втрату. Серед них – актор Тобайас Мензіс, який зіграв принца Філіпа у серіалі "Корона".

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Він вирішив не коментувати те, яким бачив чи зобразив герцога Единбурзького. Водночас Тобайас Мензіс з повагою до Філіпа і королівської родини використав слова з п'єси Вільяма Шекспіра "Як вам це сподобається".

"З того, що я точно знаю про герцога Единбурзького, я майже впевнений, що він не хотів би, щоб актор, який грав його у серіалі, висловлював свою особисту думку про його життя. Тому я залишу це Шекспіру: "О, добрий старче! В тобі приклад Тієї чесної, вірної служби колишніх років". Спочивайте з миром", – прокоментував Тобайас Мензіс.



Тобайас Мензіс у ролі принца Філіпа / Фото Vogue

Помер принц Філіп: що відомо

Офіційно про смерть чоловіка королеви Єлизавети ІІ оголосили в п'ятницю, 9 квітня. За даними Букінгемського палацу, принц Філіп помер вранці у Віндзорському замку. Причин смерті представника монархії вирішили не називати.

Відомо, що незадовго до смерті принц Філіп пройшов обстеження у лікарні. Після лікування від інфекції йому зробили операцію на серці. Упродовж 28 днів чоловік Єлизавети ІІ перебував у шпиталі, після чого повернувся до палацу. 15 березня папараці зробили останні фото принца Філіпа, коли той повертався додому.



Принца Філіпа виписали з лікарні всередині березня 2021 / Фото Getty Images

Девід Бекхем, Елтон Джон, Кетрін Зета-Джонс, Орландо Блум, Люк Еванс, Пірс Морган, Келлі Осборн та інші знаменитості висловили свої слова співчуття королівській родині. Водночас британці приходять до Букінгемського палацу, де оголосили траур, та покладають біля воріт квіти. Представники монархії вже закликали всіх не забувати про пандемію коронавірусу та дотримуватись правил ВООЗ.

Похорон відбудеться 17 квітня у Віндзорі. Сам принц Філіп не хотів великої військової церемонії прощання, тому його проведуть в останню путь родичі та політики Великої Британії. Відомо, що з Лос-Анджелеса на похорон прилетить принц Гаррі.