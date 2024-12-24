7 найсмішніших різдвяних фільмів, які варто подивитися на свята

Любителі кіно на свята щороку переглядають найулюбленіші різдвяні фільми. Не всі вони повинні бути комедійними, однак смішні святкові стрічки знімуть стрес, розважать та подарують гарні емоції кожному члену сім'ї.

24 Канал підготував 7 кумедних різдвяних фільмів, що підійдуть для перегляду всією сім'єю. У підготовці до святкової вечері чи за вибором подарунків для близьких, зверніть увагу на ці стрічки.

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"Різдвяні канікули"

Кларк прагне влаштувати найкраще святкування Різдва, однак його очікування не виправдовуються - замість святкової атмосфери лише кумедні та катастрофічні ситуації. Цей фільм – не лише спосіб додати гумору в холодну пору року, але й урок, що Різдво полягає не в подарунках чи прикрасах, а щоб бути з тим, кого любиш.

"Різдвяні канікули": дивіться трейлер онлайн

"Реальна любов"

Романтична комедія розповідає кілька історій про любов у різноманітних проявах. Від прем'єр-міністра, який закохується в секретарку, до подружньої пари, яка бореться з конфліктами. Помилки героїв здатні розсмішити, але й також повчати тих, хто цього потребує.

"Реальна любов": дивіться трейлер онлайн

"Ельф"

Комедійний фільм про Бадді, який виріс серед ельфів на Північному полюсі. Він повертається до Нью-Йорка, щоб знайти свого біологічного батька. Комедійний стиль головного актора ідеально вписується у цей сімейний фільм.

"Ельф": дивіться трейлер онлайн

"Поганий Санта"

Віллі – професійний злодій, який щороку перевдягається у Санта-Клауса, щоб грабувати магазини. Раптова зустріч з хлопчиком змінює його життя. Попри алкоголь, подекуди вульгарні жарти та лексику, цей фільм є зворушливою історією про силу дружби.

"Поганий Санта": дивіться трейлер онлайн

"Різдвяна історія"

Хлопчик Ральфі мріє отримати на Різдво гвинтівку. Він готовий піти на все, щоб ця ціль здійснилася. Гумор у стрічці сподобається багатьом поколінням.

"Різдвяна історія": дивіться трейлер онлайн

"Сам удома"

Неслухняний Кевін Маккалістер випадково залишається вдома на Різдво. Йому доводиться протистояти двом грабіжникам, перетворюючи власну домівку на пастку. Це культовий святковий фільм з дотепною акторською грою Калкіна.

"Сам удома": дивіться трейлер онлайн

"Санта Клаус"

Скотт випадково стає новим Санта Клаусом. Він повинен перевтілитися у цю роль та врятувати Різдво. Чарівний фільм у стилі Діснея змусить сміятися і малих, і дорослих.

"Санта Клаус": дивіться трейлер онлайн