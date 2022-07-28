Хай знищать усе вороже, – до Дня Української Державності вийшов трейлер "Снайпера Білий Ворон"

"Снайпер. Білий Ворон" розповідає історію про пацифіста Миколу, який з початком війни на Донбасі у 2014 році, попри власні принципи та упередження, вчиться снайпінгу та йде захищати свою землю від росіян. Про це 24 каналу розповіли у пресслужбі фільму.

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Дебютний повний метр від режисера Мар’яна Бушана "Снайпер. Білий Ворон" – один із небагатьох українських фільмів, який розповідає про початок війни на Донбасі у 2014 році. Історія Миколи Вороненка, який став снайпером з позивним "Ворон", заснована на реальній історії екопоселенця з Горлівки.

У трейлері автори показали безтурботне життя екопоселенця, яке зруйнували росіяни, коли вдерлися на наші землі.

Я хочу вигнати ту наволоч зі своєї землі,

– говорить герой у картині.

"Снайпер. Білий Ворон": дивіться трейлер

Зйомки картини

Продюсер стрічки Артем Денисов наголосив, що вони з командою завершили фільмування стрічки у 2021. "Ми подумати не могли, що кадри, відзняті взимку, виявляться дещо пророчими, – що 24 лютого 2022 року змінить життя кожного українця, розділивши на "до" та "після", – пригадав він.

Упевнений, що вихід фільму, присвячений до Дня Незалежності — це правильний крок, адже зараз на кону наша Незалежність та Свобода. Віримо, що наше кіно вкотре нагадає, що війна постукала в мирні українські будинки ще 8 років тому й увесь цей час українські воїни мужньо боронять нашу землю — так само як і наш "Снайпер",

— поділився Артем.

Дата прем’єри

Співавтором сценарію виступив Мар’ян Бушан, який пройшов теоретичний курс зі снайпингу для занурення в тему, а скрипт-доктором стала гуру світового сценарного мистецтва Лінда Сегер, у доробку якої понад 2000 сценарних консультацій та яка є авторкою ряду бестселерів зі сценарного мистецтва.

З 24 серпня й українські глядачі зможуть побачити на екрані історію про українського снайпера. Раніше фільм виходив в обмеженому прокаті в країнах Балтії — Латвія, Литва, Естонія — та в США.

Відгуки на фільм від Los Angeles Times та New York Times

Визнані міжнародні видання схвально відгукнулися про фільм, зокрема:

Los Angeles Times наголошує на актуальності та значущості фільму. "Як і багато інших фільмів про самотніх стрільців, "Снайпер. Білий ворон" побудований на напруженому протистоянні, яке для нашого героя є лише незначною частиною відновлення справедливості. Настільки мирний початок історії та її розвиток, зосереджений на відданості помсти – це контраст, який важко осягнути. Зрештою, як і імперіалістичну війну".

New York Times відзначили майстерність режисера у поєднанні жанрів. "Бушан використовує різні стилі, виявляючи неочікувану схильність до динамічної дії попри більш стримані перші пів години фільму. Він порадує кожного, хто шукає насичений воєнний екшн, проте режисер не дає стрілянині розпочатися, поки кожен не зрозуміє, що лежить на терезах".