До Дня Незалежності України: воєнний екшн "Снайпер Білий Ворон" покажуть в кіно

"Снайпер. Білий Ворон" — перша воєнна стрічка, що виходить у національний прокат після повномасштабного вторгнення. Стрічку покажуть в Україні до Дня Незалежності.

Історія Миколи Вороненка заснована на реальних подіях. Це шлях трансформації пацифіста у справжнього снайпера з позивним Ворон, який вступає в запеклу боротьбу за свободу та справедливість, попри власні принципи та упередження. Про це 24 каналу повідомила пресслужба фільму.

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"Снайпер. Білий Ворон" покажуть в кіно до Дня Незалежності України

Історія снайпера з позивним Ворон — рефлексія на перебіг російсько-української війни 2014 року, що охопила Луганщину та Донеччину, а у 2022 році розтеклася кривавою раною по всій території Незалежної України.

Зйомки проходили протягом 2020 року. Творча команда заручилася підтримкою Національної Гвардії України, яка всебічно сприяла фільмуванню: надавала дозволи для проведення зйомок у спеціально відведених локаціях та техніку, залучала особовий склад для створення реалістичних кадрів. Крім того, зйомки супроводжувалися воєнним консультантом — інструктором зі снайпінгу.

За пів року до початку зйомок виконавець головної ролі, актор Павло Алдошин, проходив спеціальну воєнну підготовку, а зараз набуті навички допомагають йому захищати Батьківщину в лавах ЗСУ.

Ми першими в Україні наважилися відновити національний прокат і переконані, що "Снайпер. Білий Ворон" виходить як ніколи на часі. Боляче дивитися, що в цю хвилину коїться на Донеччині, Луганщині, Харківщині, Херсонщині, поблизу Миколаєва, Дніпра, Запоріжжя, що українські міста потерпають від російських ракет. Але ми маємо боротися, кожний на своєму фронті,

– заявила керівниця напрямку кінотеатральної дистрибуції FILM.UA Group Надія Коротушка.

"Українська кіноіндустрія не повинна зупинятися та поступатися мейджорам, адже за 8 років боротьби за Незалежність ми досягли блискавичних успіхів, і зараз виходимо до українського глядача з надважливою історією в надважливий для кожного українця день", – доповнила вона.

24 серпня – символічна дата для кожного Українця

Вихід кінокартини вирішили присвятити до Дня Незалежності, адже усі ми зараз боремося за свою Незалежність та Незалежність майбутніх поколінь українців.

"З 2014 року я був у пошуках воєнної історії про добровольця, який став на захист України у боротьбі з російськими загарбниками. З роками війна на Донбасі перетворилась у снайперську — адже саме снайпери завдавали найбільших втрат з обох сторін, і тим самим змінювали хід битви. Я почав досліджувати снайпінг та шукати правдиві історії про наших бійців і врешті-решт натрапив на історію Миколи Вороніна — екопоселенця із Горлівки, що на Донеччині, який став снайпером", – поділився співавтор сценарію та режисер-постановник Мар’ян Бушан.

Він доповнив, що запропонував Миколі зняти фільм, заснований на його історії: "Ми багато разів бачилися, він читав сценарій, додавав коментарі, та згодом я вирішив відмовитися від "фільму-біографії" та зробити жанрове кіно". Так, за словами режисера, у сценарії поступово з’являлися події, яких не було в реальності, але які могли б існувати в реаліях війни на Донбасі. "Так і почалася робота над новою історією, новим етапом написання жанрового сценарію", – розказав він.

Як зазначила пресслужба фільму, "Снайпер. Білий Ворон" через призму історії снайпера з позивним Ворон – це історія про воєнне українське безчасся, про роль українських снайперів в російсько-українській війні 2014 – 2022 років та відповідь на питання "за що ми боремося" та "чому маємо перемогти".

У ролях: Павло Алдошин, Марина Кошкіна, Андрій Мостренко, Роман Семисал, Олег Драч, Роман Ясіновський, Олег Шульга.

Фільм вийде у кіно з 24 серпня 2022 року!

"Снайпер. Білий ворон" 2022: дивіться тизер