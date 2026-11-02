Шлюб протримався лише 5 місяців: Софія Буш розкрила подробиці зрад голлівудського актора

Історія кохання Софії Буш і Чада Майкла Мюррея починалася як романтичний серіал, а закінчилася драмою, яку навіть сценаристи "Школи виживання" навряд чи вигадали б. Через понад 20 років акторка розповіла, як дізналася про ймовірні численні зради колишнього чоловіка.

Як пише Page Six, подробицями 44-річна зірка поділилася у своїх мемуарах And I Will Tell You Mine.

За словами акторки, перші підозри виникли після весілля у 2005 році. Один із найближчих друзів Мюррея несподівано не з'явився на церемонії. Через кілька місяців Буш вирішила зателефонувати йому. Тоді чоловік, як стверджує акторка, розповів про численні романи її чоловіка — з жінками, яких вона знала, і тими, про існування яких навіть не підозрювала. Почуте Буш назвала шокуючим і жорстоким.

Софія Буш та Чад Майкл Мюррей / Фото WireImage



Нагадаємо, актори познайомилися у 2003 році на зніманнях "Школи виживання", а у квітні 2005-го одружилися. Втім, сімейна ідилія тривала лише п'ять місяців.

Офіційно пара розлучилася у грудні 2006 року, але продовжувала разом зніматися в серіалі. Схоже, професіоналізм іноді вимагає неабиякої витримки.

Нині Буш одружена з колишньою футболісткою Ешлін Гарріс, а Мюррей виховує трьох дітей з акторкою Сарою Ремер. Представники Мюррея на момент публікації не прокоментували звинувачення колишньої дружини.



Раніше ми вже розповідали про таємне весілля Софії Буш з жінкою.