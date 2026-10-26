Софію Вергару застукали за романтичною вечерею з відомим співаком, який підтримує Україну

Схоже, 54-річна Софія Вергара вирішила, що після гучного розлучення найкраща терапія – новий красень поруч. І бажано молодший на 15 років. Принаймні саме такі висновки вже роблять шанувальники акторки після її останньої появи на публіці.

Зірку серіалу "Американська сімейка" запідозрили в романі з 39-річним фронтменом Imagine Dragons Деном Рейнольдсом. Як повідомляє TMZ, пару сфотографували за романтичною вечерею в Лос-Анджелесі, де знаменитості не соромилися демонструвати ніжність.

Що відомо про можливий роман Софії Вергари

Софія Вергара та Ден Рейнольдс / Фото BACKGRID



Увечері 24 жовтня акторка та музикант завітали до престижного ресторану Cipriani в Беверлі-Гіллз. На фотографіях папараці Рейнольдс тримає Вергару за руку, а вона усміхається своєму супутнику.

Щоправда, вечеря була не зовсім інтимною. Компанію знаменитостям склали двоє друзів, зокрема засновниця косметичного бренду Anastasia Beverly Hills Анастасія Соаре.

Софія Вергара та Ден Рейнольдс / Фото BACKGRID



Але найцікавіше почалося після вечері. За інформацією TMZ, близько 00:30 Софія та Ден непомітно залишили ресторан через чорний вихід.

Представники обох знаменитостей поки не прокоментували їхні стосунки. Тож чи справді це новий роман, залишається загадкою.

Що відомо про попередні стосунки зірок

Нагадаємо, на початку жовтня стало відомо, що Ден Рейнольдс розійшовся з акторкою Мінкою Келлі після майже чотирьох років стосунків. Причини розриву колишні закохані публічно не пояснили.

А от у Софії Вергари ситуація значно драматичніша. Її колишній чоловік Джо Манганьєлло нещодавно випустив мемуари, у яких розповів про проблеми зі здоров'ям та складний період їхнього шлюбу.

Актор стверджує, що дружина нібито не підтримувала його під час хвороби. Натомість Вергара поширила в соцмережах допис про нарцисичних чоловіків, який користувачі сприйняли як натяк на колишнього.

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