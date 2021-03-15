Фінальний трейлер серіалу "Сокіл і Зимовий солдат" вразив видовищними кадрами: відео

З 19 березня на стрімінговій платформі Disney+ презентують дебютні епізоди "Сокола і Зимового солдата". Перед прем'єрою представники Marvel опублікували фінальний трейлер, в якому показали видовищні сцени боїв.

Всього за годину після публікації ролик зібрав 400 тисяч переглядів. Відтак можна припустити, що і сам серіал "Сокіл і Зимовий солдат" матиме шалений успіх у прокаті.

Дивіться також Серіали березня: "Сокіл і Зимовий солдат", "Покоління" та інші новинки місяця

Привернув увагу і фінальний трейлер проєкту Marvel. Згідно з новими кадрами, автори "Соколу і Зимового солдата" вирішили не економити на графіці. Відтак супергеройський серіал по якості картинки та видовищним спецефектам не буде поступатись повнометражним фільмам Marvel.

"Сокіл і Зимовий солдат": дивіться фінальний трейлер

"Сокіл і Зимовий солдат": сюжет

Всі події серіалу відбуватимуться після протистояння з Таносом. Капітан Америка повернувся у минуле і залишився з Пеггі Картер. Свій щит, як і обов'язки капітана, супергерой передав Соколу, відтак Сем Вілсон намагатиметься навчитись використовувати його у бою.

Допомагатиме йому у нових місіях Зимовий солдат Бакі Барнс. Супергерої зіткнуться з Гельмутом Земою, який одержимий ідеєю здолати Месників. Цього разу лиходій повернеться з небезпечними союзниками і зброєю, яку використає проти Сокола і Зимового солдата.

Актори серіалу

У новому проєкті Marvel до своїх ролей повернуться Ентоні Макі і Себастьян Стен. Вони перевтіляться у Сокола та Зимового солдата.

Окрім цього, у серіалі можна буде побачити:

Емілі ВанКемп

Деніель Брюль

Ваятт Рассел

Жорж Сен-П'єр

Адеперо Одує

Дезмонд Чіям

Мікі Ішікава

Ной Міллс

Прем'єра серіалу "Сокіл і Зимовий солдат" відбудеться 19 березня 2021 року.